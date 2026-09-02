Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Konflikt ist ungelöst und die Spannungen sind zuletzt auch wieder größer geworden, so die Analysten der Helaba.Es würden gegenseitige Angriffe gemeldet mit der Folge deutlich steigender Energiepreise. Inflations- und Zinssorgen würden die Kurse am Rentenmarkt belasten. Inzwischen hätten Marktteilnehmer eine EZB-Zinserhöhung in der kommenden Woche fest eingepreist und bis Ende des Jahres werde ein weiterer Schritt erwartet, auch weil zahlreiche Notenbankvertreter auf die Notwendigkeit einer restriktiveren Geldpolitik hingewiesen hätten. In den USA steige die Zinsfantasie ebenfalls, wobei eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte erst per Oktober vollständig eskomptiert werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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