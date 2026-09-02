Hamburg (ots) -LichtBlick hat seinen bislang größten Solarpark erfolgreich in Betrieb genommen. In Mühlhausen (Thüringen) wurden auf einer Fläche von ca. 37 Hektar insgesamt etwa 71.000 Solarmodule installiert. Die Anlage erzeugt jährlich rund 45 Gigawattstunden Solarstrom. Diese Menge reicht aus, um den Bedarf von über 13.000 Haushalte zu decken. Für die Einspeisung ins Stromnetz wurde eigens ein Umspannwerk errichtet. Das Projekt ist Teil des beschleunigten Ausbaus der eigenen Erzeugungskapazitäten von LichtBlick. Das Unternehmen hatte zuletzt angekündigt, diesen Bereich zu einem zentralen Bestandteil seines Geschäftsmodells zu entwickeln und bis 2030 rund 600 Millionen Euro (https://www.lichtblick.de/presse/jahresbilanz-2025/) in eigene Erzeugungs- und Speicherkapazitäten zu investieren. Mit dem zweiten PV-Projekt im laufenden Geschäftsjahr setzt das Unternehmen seinen ambitionierten Kurs fort. "Die Inbetriebnahme unseres bislang größten Solarparks markiert einen wichtigen Meilenstein für LichtBlick. Sie unterstreicht eindrucksvoll die strategische Richtung des Unternehmens und unseren Anspruch, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Eigene Erzeugungsanlagen stellen die Grundlage dafür, unsere Kund*innen langfristig mit erneuerbarer Energie zu versorgen", sagt Marc Wallraff, CEO von LichtBlick.Mit lokaler Unterstützung zur UmsetzungDie Projektentwicklung übernahm die LichtBlick-Tochter solargrün. Der Realisierung ging intensive Planung- und Vorbereitungsphase voraus, in der das Projekt eng mit der Stadt abgestimmt wurde. Hierzu sagt Dr. Johannes Bruns, Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen: "Die Stadt Mühlhausen geht den Weg hin zu einer nachhaltigen, unabhängigen und umweltfreundlichen Energieerzeugung konsequent weiter. Der neue Solarpark ist - gemeinsam mit den Projekten der Stadtwerke Mühlhausen - ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Mit diesem Solarpark machen wir Mühlhausen ein weiteres Stück unabhängiger von externen Energiequellen. Lokale erneuerbare Erzeugung ist der Schlüssel für eine resiliente, sichere und bezahlbare Energieversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger."Als Generalunternehmen ist GOLDBECK SOLAR an der Umsetzung beteiligt. Dazu erklärt Alexander Gutsch, Head of Sales Regional Center Central Europe: "Der Solarpark Mühlhausen war ein anspruchsvolles Projekt. Die komplexe Flächenstruktur, die Geländetopographie sowie die Anforderungen rund um die Bodenverhältnisse und Kampfmittelfreiheit erforderten eine enge Abstimmung aller Beteiligten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit LichtBlick die Projektziele erfolgreich erreicht haben. Das zeigt, was durch partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich ist". LichtBlick und GOLDBECK SOLAR haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam einen Solarpark in Blaubeuren (https://www.lichtblick.de/presse/energie-aus-der-blautopfstadt-naechster-solarpark-von-lichtblick-fertiggestellt/) (Baden-Württemberg) erfolgreich realisiert.Weiteres hochauflösendes Bildmaterial zum Download gibt es hier (https://brand.lichtblick.de/share/fc9Y3gwsi685aXrsGHkK).Pressekontakt:Ata Mohajer, Communication ManagerTel. +49 40 63601087, ata.mohajer@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/6344098