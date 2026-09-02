Das AINOTE 2 bündelt den gesamten Notizprozess in einem KI gestützten Workflow, sodass sich Nutzer voll auf das Gespräch konzentrieren können

BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit Schwerpunkt auf intelligenter Sprachtechnologie und großen Sprachmodellen, präsentiert vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in Berlin seine neuesten KI Produkte. Im Mittelpunkt steht das AINOTE 2, das von Guinness World Records als weltweit dünnstes E Ink Tablet ausgezeichnet wurde. Es verbindet ein papierähnliches Schreibgefühl mit KI Funktionen, die Notizen erfassen, strukturieren und nachbereiten. Das Gerät übernimmt Transkription und Nachbereitung, während Nutzer parallel handschriftlich notieren können.





iFLYTEK AINOTE

Vom Gespräch zur Umsetzung mit KI

Das iFLYTEK AINOTE 2 unterstützt den gesamten Meeting Workflow vom Gespräch bis zur Nachbereitung. Während eines Meetings transkribiert und übersetzt das Gerät mehrsprachige Inhalte in Echtzeit und erkennt unterschiedliche Sprecher. Gleichzeitig können Nutzer wichtige Punkte wie gewohnt handschriftlich festhalten.

Im Anschluss erstellt die KI strukturierte Zusammenfassungen und wandelt handschriftliche Notizen in digitalen Text um. Über natürlich formulierte Fragen lassen sich Notizen gezielt durchsuchen. Termine und Fristen können mit Google Calendar synchronisiert werden. Dank Android 14 und Google Play lassen sich zudem zahlreiche Apps für den Arbeitsalltag nutzen.

Papierähnliches Schreibgefühl im ultradünnen Design

Das AINOTE 2 verfügt über ein entspiegeltes 10,65 Zoll Display, das auch bei längerem Lesen und Schreiben die Augen entlasten soll. Mit nur 4,2 Millimetern Dicke und 295 Gramm Gewicht ist das Tablet besonders leicht und kompakt. Für sein ultradünnes Design wurde es von Guinness World Records ausgezeichnet und erhielt zudem einen iF Design Award.

Für unterwegs bietet iFLYTEK mit dem AINOTE Air 2 eine kompaktere Alternative im 8,2 Zoll Format. Eine einstellbare Frontbeleuchtung erleichtert das Lesen und Schreiben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Über die integrierte Kamera lassen sich zudem Papierdokumente direkt digitalisieren.

Datenschutz und Datensicherheit

Bei der AINOTE Serie legt iFLYTEK einen besonderen Fokus auf Datenschutz und die Anforderungen der DSGVO. Funktionen wie handschriftliche Notizen, Audioaufnahmen und Texterkennung per OCR können auch offline genutzt werden.

Für Cloud Funktionen wie Transkription, Übersetzung oder die Synchronisierung zwischen Geräten werden Daten europäischer Nutzer über AWS Server in Frankfurt verarbeitet. Audiodaten werden nur gespeichert, wenn Nutzer diese ausdrücklich hochladen.

Deutsch wird sowohl von der Benutzeroberfläche als auch bei der Transkription unterstützt. Die AINOTE Serie ist derzeit über den offiziellen Amazon Store von iFLYTEK in Großbritannien erhältlich. Noch in diesem Jahr soll der Vertrieb auf weitere Amazon Marktplätze in Europa sowie auf den stationären Handel und spezialisierte Online Händler ausgeweitet werden.

KI Brille bringt Echtzeitübersetzung direkt ins Sichtfeld

Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses. Die nur 40 Gramm leichte KI Brille nutzt iFLYTEKs KI Technologie für simultane Sprachübersetzung und übersetzt Gespräche in Echtzeit. Die Übersetzung wird direkt als Untertitel im Sichtfeld eingeblendet, während die Audioausgabe über offene Lautsprecher erfolgt.

Eine weltweit erstmals eingesetzte Technologie zur Erkennung von Lippenbewegungen arbeitet mit optischer Erfassung und einem Mikrofon Array zusammen, um Sprache auch in Gesprächen mit mehreren Personen präzise zu erkennen. Der integrierte GlassClaw AI Assistant kann zudem Meetings zusammenfassen und E Mails verwalten, sodass wichtige Aufgaben auch freihändig erledigt werden können.

Die AI Glasses wurden außerdem als IFA Innovation Award Honoree ausgezeichnet.

Besucher können die Produkte während der gesamten IFA Berlin 2026 am iFLYTEK Stand in Halle 4.2, Stand 115 selbst ausprobieren.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, intelligenter Sprachtechnologie, natürlicher Sprachverarbeitung, maschineller Übersetzung und großen KI Modellen. Mit seiner Strategie "AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisnahe KI Lösungen für Verbraucher und Unternehmen und bringt künstliche Intelligenz in konkrete Anwendungsszenarien.

Website:www.iflytek.com/en/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b6340ea-1a93-4b67-8de9-4370857f9fa5

Medienkontakt: wlpan2@iflytek.com