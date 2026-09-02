Berlin (ots) -Brandenburgs Innenminister Jan Redmann hat am Mittwoch im rbb24 Inforadio angekündigt, den Schutz für die kritische Infrastruktur im Land schnell zu verbessern.Der CDU-Politiker sagte, die kritische Infrastruktur in Deutschland sei vielgestaltig und umfasse tausende Kilometer. Deshalb könne man absolute Sicherheit niemals herstellen. "Aber ich glaube schon, dass wir es den Tätern etwas schwerer machen können. Wir haben einige neuralgische Punkte, wie zum Beispiel das Umspannwerk in Jänschwalde, die geeignet sind, einen hohen Schaden mit relativ geringem Aufwand herbeizuführen. Diese besser zu schützen, ist unser Anliegen."Laut Redmann wird im Innenministerium gerade an einem Gesetzentwurf gearbeitet, der es den Betreibern kritischer Infrastruktur ermöglicht, sich selbst besser zu schützen. Als Beispiele nannte er die Drohnenabwehr oder den Einsatz intelligenter Videoüberwachung.Zum aktuellen Fall einer Störung in einem Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen sagte Redmann: "Es gibt auf jeden Fall Parallelen. Auch dort ist es ja offenbar zu einem Kurzschluss gekommen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6344121