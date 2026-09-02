Unterföhring (ots) -Folie, Flausch, Fashion! Ab Mittwoch, 16. September 2026, heißt es bei "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn: Maskenball! Die ersten drei von insgesamt 16 Masken treten ins Rampenlicht: Die glamouröse EMILY WAU verwandelt die "The Masked Singer"-Bühne in einen Laufsteg. Der niedliche ERDBÄR stolpert hingegen mehr als einmal über seine eigenen Pfoten. Und BUBBLE lässt es auf der "The Masked Singer"-Bühne so richtig ploppen.Die Stars unter den Masken haben bei Deutschlands größtem TV-Rätsel ein Ziel: Ihre Identität möglichst lange bis zur Demaskierung vor Verona Pooth, Chris Tall und einem dritten Rategast geheim zu halten. Wer versteckt sich hinter BUBBLE, ERDBÄR und EMILY WAU? Und vor allem: Welche zwei der vier Masken fallen bereits am Ende des ersten Show-Abends?Goldiger Glamour. EMILY WAU fällt nicht nur durch ihren herzzerreißenden Hundeblick, sondern auch durch schicke Statement-Pieces auf. Mit Schuhen und Baskenmütze aus Hahnentritt-Stoff, Designer-Hundtasche sowie ihrer Fashionista-Rahmenbrille bringt die freundliche Fellnase einen Hauch von Pariser Haute Couture auf die Bühne.Tollpatschige Tatzen. Achtung, Kuschelattacke! Der ERDBÄR ist wirklich zum Anbeißen süß. Seinen Erdbärenpelz aus trendigem und etwas strubbeligem Viskose-Fell benötigt der ERDBÄR des Öfteren, denn bei einem so hohen Süßegrad landet er tapsig gerne mal auf seinen weichen Pfoten. Mit seinen knuffigen Knopfaugen und durchwegs guter Laune versüßt er jedem den Tag.Knisternde Kuriosität. Die Fans haben die erste Maske der Staffel getauft: BUBBLE.Der Knister-Kinghat mit seinerluftdichten Sonderanfertigung die aufwendigste Maske der ganzen 13. Staffel. Nah an 10 Kilogramm aus Bauindustriematerial mit Lüftungsrohren und Verpackungsmaterial singt BUBBLE in spezialbeschichteter Luftpolsterfolie.Matthias Opdenhövel ist der Showmaster von "The Masked Singer".Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben."The Masked Singer" - die 13. Staffel, ab 16. September 2026, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynInfos & Fotos: https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsingerPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6344115