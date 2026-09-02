Köln (ots) -Engagierte Preisträger*innen, große Emotionen und eine Award-Verleihung, die so vielfältig war wie die Gaming-Community selbst. Zum insgesamt vierten Mal wurde der Gaming ohne Grenzen Award auf der gamescom verliehen, mit dem der Kölner Mobilfunkanbieter congstar und die Initiative Gaming ohne Grenzen traditionell außergewöhnliche Leistungen im Bereich der Gaming-Inklusion würdigen.Die am Messestand des Jugendforum NRW anwesenden Gäste wurden dabei Zeug*innen einer Premiere: Erstmals wurden die begehrten Trophäen in neun unterschiedlichen Kategorien vergeben. Mit dem "Get Together Award", dem Award für das beste Feature und dem Award für das inklusivste Handy-Spiel kamen gleich drei neue Kategorien hinzu, die den Facettenreichtum barrierefreier Gaming-Lösungen untermauerten. Moderatorin Stefanie Langer führte am Fachbesuchertag der Messe, dem 26. August, durch einen ereignisreichen Nachmittag.Nachdem die Shortlist der Fachjury, Expert*innen aus den Bereichen Gaming, Inklusion, E-Sport, Pädagogik und Wissenschaft, im Vorfeld bekanntgegeben wurde (https://newsroom.congstar.de/pressreleases/gaming-ohne-grenzen-award-die-shortlist-2026-3460647), ging es nun darum, die glücklichen Gewinner*innen zu küren. Im Mittelpunkt der Preisverleihung standen Spiele, Projekte und Persönlichkeiten der Gaming-Branche, die mit kreativen Visionen, technischer Innovation und besonderem Engagement Impulse für ein inklusiveres Miteinander setzen konnten.Tiny Bookshop setzt bewusst auf eine einfache SteuerungIn der Kategorie "National" wurde wie üblich ein inklusiver Titel aus dem deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Der Preis ging mit Tiny Bookshop an eine gemütliche Buchladen-Simulation, die mit ihrem entspannten Spieltempo und dem Verzicht auf zeitkritische Herausforderungen einen niedrigschwelligen Zugang zum Spielen bietet. Die Steuerung beruht auf Point-and-Click und gibt Spieler*innen damit die nötige Flexibilität, um mit verschiedenen Sinnen in die Welt ihres eigenen Buchladens einzutauchen. Anno 117: Pax Romana und ChromaGun 2: Dye Hard folgten dahinter auf den Plätzen zwei und drei.Forza Horizon 6 verbindet große Rennspielwelten mit umfassender InklusionDer "Award International" ging an Forza Horizon 6. Das im Mai erschienene Open-World-Rennspiel kombiniert eine weitläufige Spielwelt mit verschiedenen Funktionen für ein zugängliches Spielerlebnis. Hierzu zählen ein AutoDrive-Autopilot, ein integrierter Screenreader und zahlreiche visuelle Accessibility-Optionen. Damit zeigt der Titel, dass auch große Blockbuster Barrierefreiheit in ihr Spielerlebnis integrieren können. Kirby Air Riders und Rhythm Doctor komplettierten das Podium.Games for Blind Gamers setzt bereits bei der Entwicklung anEin besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf den drei neuen Kategorien, zu denen auch der "Get Together Award" zählte. Dieser richtete sich an Projekte, die dazu beitragen konnten, den Zusammenhalt innerhalb der Gaming-Community zu stärken. Wie das in der Praxis umgesetzt werden kann, demonstriert Games for Blind Gamers: Der Game Jam bringt sehende und blinde Gaming-Enthusiast*innen bereits während des Entwicklungsprozesses zusammen - und schafft so eine besondere Form der Inklusion. Die Initiative Stop Killing Games und die VR-Experience Sona VR belegten die Plätze zwei und drei.Die Gaming-Erfahrung von PEAK lässt sich individuell gestaltenDer Award in der Kategorie "Bestes Feature" prämierte erstmals einzelne Lösungen - unabhängig vom Gesamtumfang der Barrierefreiheit. Dabei konnte PEAK die Jury mit einer durchdachten Funktion überzeugen, die emotionale und visuelle Trigger gezielt reduziert. Das frei gestaltbare Ping Wheel aus Marvel Rivals und die Closed Captions der Minecraft Bedrock Edition machten ebenfalls auf sich aufmerksam und komplettierten das Treppchen.Art of Fauna skizziert die Blaupause für inklusives Mobile GamingDer Award "Bestes Handy-Spiel" würdigte Mobile Games mit durchdachten Accessibility-Lösungen. Mit Art of Fauna setzte sich ein Puzzle-Spiel durch, das unter anderem eine umfassende Screenreader-Unterstützung, eine reduzierte Steuerung und anpassbare visuelle Elemente bietet. Der Titel zeigt, wie vielseitig Zugänglichkeit im Mobile Gaming umgesetzt werden kann. Pine Hearts und Sound of Magic, die auf den Plätzen zwei und drei folgten, unterstrichen diese Erkenntnis mit ihren eigenen Ansätzen.Find Your Words gibt non-verbaler Kommunikation eine StimmeIn der Kategorie "Repräsentation" machte das kostenlose Camping-Adventure Find Your Words das Rennen. Das Spiel beschäftigt sich mit nonverbaler Kommunikation und setzt sich mit der Bedeutung alternativer Kommunikationsformen auseinander. An unplayable game?!, ein bewusst frustrierendes und Steuerungsbarrieren erlebbar machendes Jump&Run, und Paralives, eine Lebenssimulation mit inklusivem CharakterEditor, belegten die weiteren Plätze.Der innovative QuadStick lässt sich mit dem Mund steuernMit dem Award "Technologie & Hardware" werden technische Lösungen prämiert, die im Sinne der Barrierefreiheit innovative Wege gehen. So wie der QuadStick, der sich von Menschen ohne Arm- und Beinfunktion mit dem Mund bedienen lässt. Der Controller eröffnet Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen damit eine neue Option, Teil der Gaming-Community zu bleiben. Der Headtracking-Adapter Xyras und der Brook-Adapter begeisterten ebenfalls und landeten auf den Plätzen zwei und drei.Marlene Beilharz schafft Sichtbarkeit für Barrierefreiheit im GamingDer "Personality Award" richtet sich traditionell an Menschen, die sich persönlich für mehr Barrierefreiheit und Inklusion im Gaming einsetzen. Dass die Auszeichnung in diesem Jahr an Marlene Beilharz ging, hatte gleich mehrere gute Gründe: Über ihren Blog, verschiedene Veranstaltungsformate und einen Podcast engagiert sie sich leidenschaftlich für das Thema barrierefreies Gaming und eine inklusive Spielkultur und sorgt damit dafür, dass das öffentliche Bewusstsein wächst. Das Podium komplettierten die blinden Content Creator SightlessKombat und Steve Saylor.Tiny Bookshop begeistert auch die CommunityDer neunte und letzte Award wurde wie schon im vergangenen Jahr von der Community selbst vergeben - die mit den Expert*innen aus der Jury offensichtlich auf einer Welle lag: Der "Community Choice Award" ging an Tiny Bookshop, wodurch die Buchladen-Simulation einen beeindruckenden Doppelsieg feierte. Das Zusammenspiel aus entspanntem Gameplay und zugänglicher Steuerung konnte am Ende auf sämtlichen Ebenen Eindruck hinterlassen. Forza Horizon 6 und Rhythm Doctor folgten auf den Plätzen zwei und drei.Qualifiziert waren in den Kategorien "National", "International", "Repräsentation" und "Community Choice Award" Titel und Projekte, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 erschienen sind. Da es sich bei den Kategorien "Get Together Award", "Feature" und "HandySpiel" um neu eingeführte Kategorien handelt, durften hier auch ältere Spiele, Projekte und Features ins Rennen gehen.Gaming verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Damit niemand ausgeschlossen wird, müssen Inklusion und Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht werden: bei der Entwicklung von Spielen, technischen Lösungen und dem Aufbau sensibilisierter Communities", sagt Timo Wakulat, Senior Expert Brand & Communications und Pressesprecher bei congstar. Saskia Moes, Fachreferentin bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW (fjmk) und Leiterin der Initiative Gaming ohne Grenzen, ergänzt: "Die diesjährigen Gewinner*innen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig dieser Ansatz sein kann. Sie ermutigen uns, neue Wege zu gehen und zeigen, dass ein inklusiveres Gaming-Erlebnis ein Gewinn für alle ist."Alle Gewinner*innen auf einen Blick- Award National: Tiny Bookshop- Award International: Forza Horizon 6- Award Repräsentation: Find Your Words- Award Technologie & Hardware: QuadStick- Award Personality: Marlene Beilharz- Get Together Award: Games for Blind Gamers- Award Bestes Feature: PEAK- Award Bestes Handy-Spiel: Art of Fauna- Community Choice Award: Tiny BookshopTelekommunikationsanbieter congstar gestaltet aktiv eigene Gaming-Events und Streams und pflegt eine langjährige Partnerschaft mit dem FC St. Pauli sowie dem eFootball Team des Vereins. congstar ist bereits seit 2019 im Gaming aktiv und unterstützt seit mehreren Jahren die Initiative Gaming ohne Grenzen. Mehr Informationen zu den congstar Gaming-Aktivitäten gibt es hier (https://discord.com/invite/xZMkc7Zjk). Weitere Informationen zu Gaming ohne Grenzen unter www.gamingohnegrenzen.de (https://www.gaming-ohne-grenzen.de/).Alle weiteren Informationen zu congstar sind unter www.congstar.de erhältlich.Über congstar:Der Telekommunikationsanbieter congstar bietet mehr als 7,5 Millionen Kund*innen fairen Mobilfunk und Internet für Zuhause an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen, flexiblen Vertragsangeboten und einem unverwechselbaren Markenauftritt. Über 90 Prozent der congstar Kund*innen sind zufrieden und würden congstar weiterempfehlen. Zudem wird congstar deutlich fairer als andere Telekommunikationsmarken wahrgenommen. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer der Tarife von ja! mobil und Penny Mobil. Im Jahr 2020 erfolgte der Marktstart der ebenfalls von congstar realisierten, appbasierten Mobilfunkmarke fraenk. Mit mehr als 300 Mitarbeitenden stellt sich congstar auch seiner unternehmerischen Verantwortung in vielen Bereichen. So engagiert sich congstar beispielsweise als Hauptsponsor des FC St. Pauli mit gemeinsamen Aktivitäten gegen Rassismus. Die Bertelsmann Stiftung hat congstar als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work zählt congstar bereits seit einigen Jahren zu Deutschlands besten Arbeitgebern. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet, unter anderem von Medien wie Handelsblatt, Focus Money und connect. Die Angebote von congstar sind über www.congstar.de, über die congstar App, die Bestell-Hotline 0221 79700700 sowie bei vielen Partnern im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.Kontakt für Journalist*innen:congstar GmbHPressestelleBayenwerft 12-14, 50678 KölnE-Mail: medien@congstar.deInternetadresse: www.congstar.deKontakt für Kund*innen:congstar Serviceteamwww.congstar.de/kontaktTelefon: 0221 79700700(Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr)Original-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67391/6344114