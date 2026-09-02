Bayreuth (ots) -Rückenschmerzen betreffen viele Menschen und schränken spürbar ein. Sie melden sich immer dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann - und in allen Lebenslagen: im Sitzen oder Liegen, beim Bücken oder Heben. Oft kann jede Bewegung, jeder Schritt zur Belastung werden. Gut zu wissen, dass Rückenorthesen dann unterstützen. Sie helfen, die Wirbelsäule zu entlasten, die Haltung zu stabilisieren und Schmerzen zu lindern. So können sie wieder mehr Beweglichkeit zurückgeben. Vom Medizinprodukte-Hersteller medi gibt es Versorgungslösungen für unterschiedliche Beschwerden und individuelle Bedürfnisse.Rückenschmerzen: Spezifisch oder unspezifisch, akut oder chronischDie Wirbelsäule ist ein komplexes System aus Wirbeln, Bandscheiben, Muskeln und Bändern. Wird das Zusammenspiel dieser Strukturen gestört, entstehen Schmerzen - am häufigsten im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber auch der Hals- oder Brustbereich sind oft betroffen. Lässt sich keine eindeutige körperliche Ursache feststellen, spricht man von unspezifischen Rückenschmerzen. Bei spezifischen Rückenschmerzen kann eine Diagnose gestellt werden, oft Bandscheibenvorfall oder Iliosakralgelenk-Syndrom (ISG-Syndrom). Gehen die Beschwerden über den Zeitraum von sechs Wochen hinaus, spricht man nicht mehr von akuten, sondern chronischen Rückenschmerzen. Ob spezifisch oder unspezifisch, akut oder chronisch - wir möchten die Rückenschmerzen lindern und loswerden, dabei können Rückenorthesen wie die individuellen Lumbamed Varianten von medi helfen.Stabilisieren, korrigieren, entlasten: Rückenorthesen für individuelle LösungenZur Stabilisierung: Die Lumbamed plus Rückenorthese mit einer Vario-Flex-Pelotte kommt häufig bei unspezifischen Rückenschmerzen zum Einsatz (beispielsweise Lumbalgie). Die Pelotte mit 3D-Massagenoppen ist flexibel positionierbar, sie massiert gezielt die Schmerzpunkte im Bereich der Lendenwirbelsäule und des lumbosakralen Übergangs zum Kreuzbein. Das kompressive Gestrick und die Vario-Flex-Pelotte können für eine Aufrichtung der Lendenwirbelsäule und Linderung der Schmerzen sorgen.Zur Korrektur und Entlastung: Die Facettengelenke verbinden die benachbarten Wirbel der Wirbelsäule miteinander. Werden diese durch Abnutzung geschädigt, spricht man von einer Facettengelenksarthrose. Dann entlastet die Lumbamed facet mit integrierten Stützelementen und einem Doppel-3-Punkt-Gurtsystem die Lendenwirbelsäule. Das Gurtsystem ermöglicht eine individuelle, stufenlose Einstellung des zirkulären Drucks um den Leib. Die Kombination aus Bauchsegel, oberem und unterem Gurt richtet das Becken auf und unterstützt eine aufrechte Haltung. So können die Facettengelenke effektiv entlastet werden. Die Lumbamed facet kommt auch bei Bandscheibenproblemen (Vorwölbung und Vorfall) oder Lumboischialgie zur Anwendung.Zur Stabilisierung, Korrektur und Entlastung gibt es jetzt die neue Rückenorthese Lumbamed pro mit Stützelementen, einer Vario-Flex-Pelotte und einem individuell anpassbaren Gurtsystem. Sie wurde für längere Therapieverläufe und komplexere Indikationen entwickelt: bei unteren Rückenschmerzen, beispielsweise Lumboischialgie, geschädigten Bandscheiben (Vorwölbung oder Vorfall), Spondylolisthese (Wirbelgleiten) oder nach Bandscheibenoperationen. Das Besondere ist der modulare Aufbau. In der Entlastungsphase geben das Kompressionsgestrick, die Stützelemente, das 3-Punkt-Gurtsystem und die Pelotte starke Unterstützung, Stabilisierung und Entlastung. Die Funktionselemente sind frei kombinierbar: In der Mobilisierungsphase können Gurtsystem und Pelotte separat abgenommen und bei Bedarf wieder angelegt werden.Bei allen Indikationen, bei denen eine Stabilisierung des Beckens notwendig ist, beispielsweise Iliosakralgelenk-Syndrom oder -Instabilität, Muskel- und Sehnenbeschwerden in der Beckenregion oder Beckenringinstabilität, kann die modulare Rückenorthese Lumbamed sacro stabilisieren und Schmerzen lindern. Sie ist mit einer extra Beckenspange sowie zwei flexibel positionierbaren Pelotten ausgestattet, die gezielt die Schmerzpunkte massieren. Der zirkuläre Druck der Beckenspange entlastet das Becken und kann mit dem Gurtsystem stufenlos eingestellt werden. Die Akut-Variante umfasst die Orthese plus Beckenspange, bei der "Light-Variante" wird die Beckenspange einzeln angelegt.Funktion und Komfort für die Nutzung in Beruf und Alltag- Rückenorthesen aus atmungsaktiven Materialien leiten Feuchtigkeit schnell von der Hautoberfläche ab und sorgen für optimale Klimaregulierung bei komfortabler Stabilität. Die Kombination aus Hightech- und Naturfasern (beispielsweise aus Eukalyptus wie bei den Lumbamed Rückenorthesen von medi) ist besonders sanft zur Haut. Das Gestrick der Lumbamed Rückenorthesen besteht zu zwölf Prozent aus SEAQUAL YARN (zehn Prozent Marineplastik, 90 Prozent Plastikflaschen von Landquellen). Der SEAQUAL YARN-Anteil entspricht etwa einer Literflasche pro Versorgung. Weitere Informationen unter www.medi.biz/sequal- Funktionale Elemente wie Stabilisierungsstäbe zur Entlastung der Lendenwirbelsäule, Pelotten zur gezielten Massage von Schmerzpunkten oder Gurtsysteme, um den zirkulären Druck individuell einzustellen, können den Rücken unterstützen. Das kompressive Gestrick kann die körpereigene Wahrnehmung (Propriozeption) verbessern und helfen, den Körper zu stabilisieren.- Rückenorthesen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Mit den Lumbamed Rückenorthesen von medi können Leib- und Hüftumfänge bis 170 cm versorgt werden. Modular aufgebaute Varianten, wie die neue Lumbamed pro von medi, sind individuell abrüstbar und passen sich dadurch dem Therapieverlauf an. Hohe Ausschnitte in der Leistenbeuge und abklappbare Verschlussränder unterstützen den Tragekomfort.Mit Aktivität Rückenschmerzen vorbeugenRegelmäßige Bewegung und ein aktiver Lebensstil führen zu einer guten Körperhaltung, trainieren die Muskulatur und können auch Stress abbauen - denn auch dieser ist eine häufige Ursache für Rückenschmerzen. Regelmäßiges Training der Rumpf- und Beckenmuskulatur kann einseitige Belastungen oder die Belastung bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten ausgleichen. Bei Bürotätigkeiten fördern ergonomische Arbeitsstühle und höhenverstellbare Tische eine gute Körperhaltung. Weiter ist es wichtig, auf die richtige Technik beim Heben (aus den Knien heraus) und Tragen zu achten. Das schont den Rücken und beugt Schmerzen vor. Eine gesunde Ernährung und regelmäßiges Trinken unterstützen den Stoffwechsel und halten den Körper fit. Und bei Übergewicht entlastet jedes Kilo weniger den Rücken. Unter www.medi.biz/lumbamed finden Betroffene ein kostenloses therapiebegleitendes Übungsprogramm zur Mobilisierung, Stabilisierung und Kräftigung mit weiteren Informationen zu den häufigsten Beschwerden im unteren Rücken.Rückenorthesen können bei medizinischer Notwendigkeit ärztlich verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie angepasst. Weitere Informationen und Anforderung Infobroschüre unter E-Mail verbraucherservice@medi.deSurftipps: www.medi.de/produkte/orthesen/rueckenorthesen l www.medi.biz/lumbamed l www.medi.de/haendlersucheZweckbestimmungen: Lumbamed plus: Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Rückenpelotte l Lumbamed facet: Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung der Lendenwirbelsäule l Lumbamed pro: Orthese zur Teilentlastung durch Entlordosierung und zur funktionellen Mobilisierung der Lendenwirbelsäule l Lumbamed sacro: Orthese zur Stabilisierung des Beckens.medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartSenior Communication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6344112