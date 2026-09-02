Nach dem Kursrückgang von 11 % ist das von uns bereits hervorgehobene Risiko, die Markterwartungen beim Umsatz zu verfehlen, inzwischen besser im Kurs reflektiert. Bei einer Bewertung von 15,8x EV/EBITDA und 32x KGV auf Basis unserer FY26E-Schätzungen, die bis FY30E auf 5x beziehungsweise 12x zurückgeht, ist die Aktie aus unserer Sicht daher kein SELL mehr. Der Newsflow dürfte sich zum Monatsende verbessern. Wir erwarten eine erste Arminius-Tranche im Volumen von rund EUR 12,4 Mrd., wobei erste Vorauszahlungen für Ende Dezember avisiert sind. Dadurch dürfte die CCR für FY26 deutlich über dem Konsens und der Guidance liegen. Allerdings handelt es sich dabei eher um einen Timing-Effekt als um eine Verbesserung der Cash-Qualität, wodurch gleichzeitig die Vergleichsbasis für 2027 anspruchsvoller wird. Unsere Analyse der veröffentlichten Beschaffungsliste deutet darauf hin, dass das Gesamtprogramm deutlich unter den bisherigen Erwartungen liegen dürfte. Gleichzeitig konzentriert sich die fest beauftragte Fahrzeugflotte auf die Führungs- und Skyranger-Varianten. Bei Letzterem haben Presseberichte inzwischen auf dokumentierte Probleme hinsichtlich der Fähigkeiten des Systems sowie der Leistung des Auftragnehmers hingewiesen. Hochstufung auf HOLD, Kursziel EUR 1.050. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





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