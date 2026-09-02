Die Investmentstory von Cancom hat sich von einer Erholung des Wachstums hin zu einer Erholung der Margen verschoben. Die bereits Mitte August veröffentlichten H1-26-Zahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Damit blieb Cancom hinter dem deutschen IT-Markt und den Wettbewerbern zurück, was Fragen hinsichtlich der relativen kommerziellen Dynamik aufwirft. Gleichzeitig stieg das EBITDA um 34 % auf EUR 49,2 Mio. beziehungsweise um rund 21 % bereinigt um die Restrukturierungsaufwendungen des Vorjahres. In Deutschland verbesserte sich die EBITDA-Marge von 2,7 % auf 6,1 %. Trotz der weiterhin schwachen Umsatzentwicklung erscheint die Margenerholung damit zunehmend belastbar. Ein neu angekündigtes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 % des Grundkapitals unterstützt zusätzlich die Aktionärsrendite. Die Cash Conversion sowie das internationale Geschäft bleiben die wesentlichen Risikofaktoren. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 25,50 und stufen die Aktie von HOLD auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se
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