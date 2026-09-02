BERLIN, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetSuper, eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die auf den Wandel der Branche weg von eigenständiger Hardware hin zu KI-gestütztem Gesundheitsmanagement für Haustiere reagiert, wird auf der IFA Berlin 2026 am Stand H2.2-164 erstmals vertreten sein und dort ihr vernetztes Produktportfolio sowie ihre strategische Ausrichtung mit PetSuperAi vorstellen.

Auf der Veranstaltung wird PetSuper ein vernetztes Produktportfolio für Fütterung, Flüssigkeitsversorgung, Hygiene, Pflege und Überwachung präsentieren - darunter die LitterGo Smart Litter Box, die DryGo Smart Drying Box, den FeedView Smart Feeder, den HydriGo Smart Water Fountain und die ViGo AI Pet Camera. Zusammen sollen diese Geräte verschiedene Bereiche der täglichen Haustierpflege miteinander verknüpfen und so ein umfassenderes Bild von Routinen wie Fütterung, Trinkverhalten, Nutzung der Katzentoilette und Verhalten vermitteln.

PetSuperAi steht für die strategische Ausrichtung von PetSuper im Bereich KI und untersucht, wie von den Geräten erzeugte Daten analysiert werden können, um Muster zu erkennen und Veränderungen individueller Routinen im Laufe der Zeit zu identifizieren. Dieser Ansatz könnte Tierhaltern helfen, tägliche Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und fundiertere Entscheidungen zum Wohlbefinden ihrer Haustiere zu treffen. So soll eine fundierte Versorgung unterstützt werden, ohne Krankheiten zu diagnostizieren oder den Gesundheitszustand eines Haustiers festzustellen.

"Haustiere können ihren Haltern nicht direkt sagen, wenn es ihnen nicht gut geht", so Brian Hu, CEO und Mitbegründer von PetSuper. "Wir glauben, dass die nächste Generation der Haustiertechnologie über die Automatisierung von Fütterung oder Reinigung hinausgehen und Tierhaltern helfen sollte, die Signale besser zu verstehen, die ihre Haustiere im Alltag geben. Durch die Verbindung intelligenter Hardware mit KI will PetSuper aus Alltagsdaten aussagekräftigere Erkenntnisse über Verhalten und Wohlbefinden gewinnen."

Die IFA Berlin 2026, das weltweit größte Event für Home & Consumer Tech, findet vom 4. bis 8. September statt. 2025 begrüßte die Messe mehr als 220.000 Besucher aus 140 Ländern.

Die IFA 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion von PetSuper und bietet Händlern, Distributoren und Vertriebspartnern die Gelegenheit, das vernetzte Haustiertechnologieportfolio der Marke sowie ihre sich weiterentwickelnde Ausrichtung auf KI-gestütztes Gesundheitsmanagement für Haustiere kennenzulernen.

Über PetSuper

PetSuper ist eine Marke für intelligente Haustiertechnologie, die sich auf die Entwicklung intelligenter Produkte zur Verbesserung der täglichen Haustierpflege konzentriert. Mithilfe vernetzter Geräte und PetSuperAi untersucht die Marke, wie Alltagsdaten und KI-gestützte Erkenntnisse Tierhaltern helfen können, Routinen zu verstehen, Muster zu beobachten und Veränderungen im Wohlbefinden ihrer Haustiere zu erkennen.

Medienkontakt

Jay Qong, Global Business Development Manager

jay@petsupergroup.com

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