München (ots) -Vielfalt prägt die Pflege: in den Teams, in den Lebensgeschichten der Menschen und in den individuellen Bedürfnissen Pflegebedürftiger. Gerade in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen ist es wichtiger denn je, Diversität anzuerkennen, zu stärken und aktiv zu gestalten. Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern schreibt daher zum siebten Mal den Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege aus. Ausgezeichnet werden Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Projekte, die Diversität vorleben und diversitätssensible Pflege erfolgreich in ihrer täglichen Arbeit umsetzen.Bis zum 15. Januar 2027 können sich Organisationen bewerben, die innovative Konzepte zur Förderung von Vielfalt entwickelt und bereits erste Maßnahmen erfolgreich umgesetzt haben. Gesucht werden engagierte Vorreiterinnen und Vorreiter, die zeigen, wie eine respektvolle und inklusive Pflegekultur gelingen kann. Der Award ist mit 2.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im April 2027 im Rahmen der care:xpo (vormals ALTENPFLEGE-Messe) in Nürnberg statt.Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung betont: "Diversität ist längst Realität; sowohl in Pflegeteams als auch bei den Menschen, die Pflege benötigen. Entscheidend ist, diese Vielfalt nicht nur wahrzunehmen, sondern aktiv in eine respektvolle Pflegekultur zu übersetzen. Mit dem Korian Stiftungsaward möchten wir diejenigen sichtbar machen, die diesen Weg bereits erfolgreich gehen und damit wichtige Impulse für die Pflege von morgen setzen".Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen unter anderem die GIAMBO gUG, die vielfältig. GmbH, die AGAPLESION MARKUS DIAKONIE gGmbH und die Hilfe im Alter gGmbH.Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind erhältlich unter: www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-awardBewerbungsschluss: 15. Januar 2027Über die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles AlternDie 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei alle in der Pflege tätigen Personen, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung.Pressekontakt:Elisabeth Scharfenbergelisabeth.scharfenberg@korian-stiftung.deTel: 089 - 24 20 65 - 280www.korian-stiftung.deOriginal-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156472/6344157