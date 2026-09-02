Berlin (ots) -Hausgeräte von heute sind weit mehr als ein Backofen und ein Kühlschrank: Sie gestalten Lifestyle und Alltag gleichermaßen mit. Darum zeigt Siemens seine diesjährigen IFA-Neuheiten in einer durchdacht inszenierten Erlebniswelt. Zu sehen gibt es die neuesten Einbaugeräte in elegantem, mattem Look, kurzweilige Kochshows mit TV-Starkoch Alexander Kumptner sowie intelligente Technologie, die das Leben smarter und entspannter macht.Der iQ700 Backofen denkt mitDer iQ700 Backofen mit Gerichterkennung identifiziert mehr als einhundert Gerichte automatisch und schlägt die passenden Einstellungen vor. Neu in diesem Jahr: Erstmals lassen sich eigene Lieblingsrezepte anlegen - ob Apfelkuchen nach Omas Art oder der Sonntagsbraten. Der Ofen merkt sich diese Favoriten und startet beim nächsten Mal automatisch die richtige Zubereitung. Kulinarischer Anspruch und technologische Intelligenz fügen sich so zu einem Ergebnis zusammen, das überzeugt.EQ600 iAroma: Der persönlichste BaristaDer neue EQ600 iAroma garantiert nicht nur eine große Kaffeevielfalt für unterschiedliche Vorlieben, sondern auch eine besonders klare und einfache Bedienung dank coffeeSelect Display und einer höhenverstellbaren Tropfschale für To-Go-Becher und XL-Tassen. Für noch mehr Komfort im Alltag setzt der EQ600 iAroma auf generative KI. Als einer der ersten Anbieter in Deutschland führt Siemens mit dem EQ600 iAroma Alexa+ in einen Kaffeevollautomaten ein. Vorbei sind die Zeiten fester Sprachbefehle: Dank moderner Sprachmodelle ermöglicht Alexa+ natürliche Konversationen - der EQ600 iAroma lernt aus Gewohnheiten und passt sich individuellen Vorlieben an. Siemens denkt diese Technologie dabei bewusst langfristig: Per Update wird Alexa+ auch für bestehende Geräte verfügbar gemacht und schrittweise in weitere Kategorien integriert.iQ700 Waschtrockner & iconicEdition: Wäschepflege neu definiertMit dem iQ700 Waschtrockner vereint Siemens erstmals Wärmepumpentechnologie mit einem 2-in-1-Konzept und erreicht damit die Top-Energieeffizienzklasse A im kombinierten Label - beim reinen Waschen sogar 20 Prozent unter dem Grenzwert zur Klasse A. Das Gerät vereint eine vollwertige 11-kg-Waschmaschine mit einem 6-kg-Trockner in Standardmaßen. Intelligente Funktionen wie i-Dos Dosierautomatik, gentleDry und intelligentClean machen aufwendige Routinen überflüssig. Parallel dazu setzt die neue iconicEdition ästhetisch neue Maßstäbe: Branchenweit sind ihre Waschmaschinen und Trockner die ersten Geräte aus einem glasähnlichen Material mit hochglänzend schwarzer Oberfläche, minimalem Touchscreen, intelligenter Technologie und voller Sprachsteuerung via Home Connect oder Alexa.Neue Kühlschränke: Mehr Raum, mehr FrischeMit der erweiterten Serie freistehender eintüriger Kühlschränke schafft Siemens mehr nutzbares Innenvolumen bei gleicher Außengröße. Der neue Kühlschrank bietet 402 Liter Fassungsvermögen - 15 Prozent mehr als das Vorgängermodell bei identischen Außenmaßen. Das hyperFresh 0°C Frischesystem hält Obst und Gemüse bis zu 14 Tage frisch. Flexible Türabsteller, separate Fisch- und Fleischfächer sowie noFrost machen die Aufbewahrung im Alltag einfacher.Das Intelligence Lab auf der IFA 2026All diese Produkte sind Ausdruck einer klaren Haltung: Siemens setzt Maßstäbe - durch unverwechselbares Design, bedeutungsvolle Innovationen und Technologie, die das Vertraute spürbar besser macht. Das Intelligence Lab in Halle 1.1, Stand 101, lädt ein, diesen Anspruch vom 5. bis 9. September 2026 selbst zu erleben.Pressekontakt:Alex KostnerCarl-Wery-Straße 34 · 81739 MünchenTelefon +49-89-4590-2579 · Telefax +49-89-4590-2156presse.siemens@bshg.comDie BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.Original-Content von: Siemens Hausgeräte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56140/6344163