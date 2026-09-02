Dortmund (ots) -Materna und deepset bündeln ihre Kompetenzen, um den souveränen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor und in regulierten Branchen voranzubringen. Das gemeinsame Angebot verbindet die Erfahrung von Materna in der Digitalisierung komplexer Verwaltungs- und IT-Landschaften mit der Technologie von deepset, einem 2018 gegründeten, innovativen KI-Unternehmen aus Berlin.deepset steht für europäische KI-Entwicklung mit hoher technologischer Relevanz. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat mit Haystack ein offenes Framework etabliert, das als KI-Orchestrierungsstandard im Deutschland-Stack gesetzt ist (Quelle: https://technologie.deutschland-stack.gov.de/). Haystack bildet die technologische Grundlage, um Sprachmodelle kontrolliert mit eigenem Wissen zu verbinden und daraus souveräne KI-Anwendungen zu entwickeln, ohne sensible Informationen unkontrolliert in externe Modellumgebungen zu übertragen. Damit bringt deepset eine zentrale Voraussetzung mit, um vertrauenswürdige KI-Anwendungen flexibel, transparent und unabhängig von einzelnen Anbietern aufzubauen. Die Haystack Enterprise Platform baut darauf auf und bietet die Funktionen, die für die Skalierung von KI-Anwendungen notwendig sind, z. B. Entwickler-Oberfläche, Governance-Werkzeuge und Betriebssteuerung.Für Behörden und Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle ist das besonders relevant. Sie können KI nutzen, ohne die Hoheit über Daten, Wissensquellen und Betriebsumgebungen aus der Hand zu geben. Souveräner KI-Einsatz bedeutet hier: sensible Informationen bleiben kontrollierbar, Ergebnisse basieren auf nachvollziehbaren Quellen und Anwendungen können in bestehende Governance-, Sicherheits- und Compliance-Strukturen eingebettet werden. Anwendungen lassen sich in unterschiedlichen Betriebsmodellen realisieren - von souveränen Cloud-Umgebungen bis hin zum Betrieb in eigenen oder kontrollierten Infrastrukturen.Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht der Weg von der Idee zur verlässlich nutzbaren KI-Lösung. Viele Organisationen testen derzeit einzelne KI-Anwendungen, stehen jedoch vor der Herausforderung, diese sicher, wirtschaftlich und dauerhaft in den Arbeitsalltag zu integrieren. Materna und deepset setzen hier auf einen Ansatz, der technologische Offenheit mit praxiserprobter Umsetzungskompetenz verbindet. Materna bringt dabei konkrete Erfahrung aus dem produktiven Einsatz souveräner KI-Lösungen bei Bundes- und Landesbehörden ein - etwa mit KI-basierten Agenten- und Assistenzsystemen, die Fachkräfte bei wissensintensiven Aufgaben unterstützen, interne Informationen sicher erschließen und in kontrollierten IT-Umgebungen betrieben werden. Auch bei der Verbesserung von Antragsprozessen ist Haystack beispielsweise produktiv im Einsatz in Kommunen, aber auch auf Bundes- und Landesebene. Haystack Enterprise ist die Grundlage der von deepset gemeinsam mit der Europäischen Kommission entwickelten AI@EC Plattform."Materna bringt langjährige Erfahrung in Beratung, Implementierung und Betrieb von Lösungen für den öffentlichen Sektor ein", sagt Johannes Rosenboom, SVP Sales Public und KRITIS Sector bei Materna. deepset ergänzt diese Stärke mit moderner KI-Technologie, hoher Entwicklungsgeschwindigkeit und einem klaren Fokus auf produktionsreife Anwendungen. Gemeinsam schaffen die Partner eine Grundlage, auf der Verwaltungen und regulierte Organisationen KI nicht nur ausprobieren, sondern verantwortungsvoll und skalierbar einsetzen können."Souveräne KI wird erst dann wirklich bedeutsam, wenn Organisationen sie zu ihren eigenen Bedingungen in den Produktivbetrieb bringen können. Gemeinsam mit Materna bringen wir offene, europäische KI-Technologie in genau die Umgebungen, in denen Kontrolle, Vertrauen und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind", sagt Milos Rusic, CEO und Mitgründer von deepset.Die Partnerschaft unterstreicht damit den Anspruch, digitale Souveränität und Innovationskraft zusammen zudenken: mit europäischer Technologie, einem starken Integrationspartner und einem klaren Nutzen für Organisationen, die Künstliche Intelligenz sicher und wirksam in ihre Prozesse einführen möchten.Über MaternaDie Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Gruppenumsatz von 793 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.Pressekontakt:Materna Information & Communications SESascha RentzingTel.: +49 174 6970262E-Mail: sascha.rentzing@materna.dehttp://www.materna.deOriginal-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15295/6344184