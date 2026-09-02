Erfurt (ots) -Zwei besondere Geschichten, die Mut machen und Kinder über sich hinauswachsen lassen, zeigt KiKA mit den Premieren von "Ponyherz - Wild und frei" (ZDF) am 4. September und "Superkräfte mit Köpfchen" (MDR) am 18. September 2026 im TV. Die beiden Kinder- und Familienfilme werden um 19:30 Uhr gezeigt und stehen vorab auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zur Verfügung."Ponyherz - Wild und frei" ab 4. September 2026 auf kika.de und in der KiKA-App und 19:30 Uhr bei KiKA im TV"Ponyherz - Wild und frei" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Usch Luhn und stellt Motive wie Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft in den Vordergrund. Der Kinderfilm ist eine deutsche Produktion von PLAION PICTURES. Beim ZDF verantwortet Angelika Fetsch die Redaktion.Zum Inhalt: Die elfjährige Anni muss mit ihren Eltern aufs Land ziehen. Sie tut sich schwer mit der neuen Umgebung, der Schule und dem Landleben. Doch dann trifft sie auf das Wildpferd Ponyherz, zu dem sie eine fast magische Verbindung spürt. Durch ihre Freundschaft gewinnt Anni neuen Mut, findet ihren Platz in der neuen Heimat und neue Freundinnen und Freunde. Gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer. Doch als Pferdediebe die Herde bedrohen, müssen Anni und ihre neuen Freundinnen und Freunde zusammenhalten, um Ponyherz und die anderen Pferde zu beschützen."Superkräfte mit Köpfchen" ab 11. September 2026 auf kika.de und in der KiKA-App, am 18. September 2026, 19:30 Uhr bei KiKA im TV"Superkräfte mit Köpfchen" ist eine preisgekrönte, inspirierende Coming-of-Age-Story über Mut, Akzeptanz, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit. Der Film wurde von Haegens Media und New Be (beide Niederlande) produziert. Redaktionelle Verantwortung beim MDR tragen Anne Richter und Daniela Adomat.Zum Inhalt: Aufgrund seiner Gehbehinderung lassen Levs Eltern ihn nie aus den Augen und trauen ihm nichts zu. Dabei würde er nur allzu gerne die Comic Con besuchen, um sein Idol, den Superhelden Healix, zu treffen. Der hat schließlich Superkräfte und kann sogar Menschen heilen. Doch das würden Levs Eltern ihm niemals erlauben. Das ändert sich, als seine coole, rebellische Oma vor seiner Tür steht und ihn auf ein aufregendes Abenteuer mitnimmt, bei dem er seine eigenen Superkräfte entdeckt.Weitere Informationen und Previews zu den Filmen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6344177