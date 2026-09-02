DAX korrigiert weiter, Ölpreis steigt auf Mehrwochenhoch

Der DAX handelt zur Wochenmitte mit leichten Abschlägen, während der Euro Stoxx 50 eine freundliche Tendenz zeigt. Vorbörslich präsentieren sich die US-Märkte weitgehend stabil. In Asien beendete der Nikkei 225 nach mehrtägiger Rally den Handelstag dagegen schwächer und schloss im Minus.
Makroökonomischer Überblick
Das dominierende Thema an den Finanzmärkten bleibt der kräftige Anstieg der Ölpreise. Auslöser ist die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Nach gegenseitigen Angriffen und anhaltenden Spannungen rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus verteuerte sich die Nordsee-Sorte Brent auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Marktteilnehmer preisen zunehmend das Risiko weiterer Störungen wichtiger Transportwege und möglicher Belastungen für die globale Energieversorgung ein.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Roche gehört zu den auffälligsten europäischen Pharmawerten des Tages. Hintergrund ist eine neue Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Biotech-Unternehmen Simcere Zaiming. Roche sicherte sich die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an SIM0660, einem neuartigen trispezifischen Antikörper zur Behandlung von B-Zell-Erkrankungen, darunter bestimmte Blutkrebsformen. Der Deal umfasst eine Vorabzahlung von 75 Millionen US-Dollar und kann bei Erreichen von Meilensteinen ein Gesamtvolumen von bis zu 1,53 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Vereinbarung unterstreicht den Trend westlicher Pharmakonzerne, verstärkt auf Innovationen aus China zu setzen.
Dell Technologies sorgt nach der Vorlage seiner Quartalszahlen für Aufmerksamkeit. Der Konzern übertraf die Markterwartungen deutlich und profitierte weiterhin von der enormen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Besonders das Geschäft mit KI-optimierten Servern entwickelte sich dynamisch: Rekordaufträge und ein historisch hoher Auftragsbestand untermauern die starke Position des Unternehmens im KI-Boom. Gleichzeitig hob Dell seine Jahresprognose deutlich an, was die positive Kursreaktion erklärt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|Bull
|UN5P0M
|3,27
|179,442967 USD
|5,73
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GU
|7,55
|55,334312 USD
|7,29
|Open End
|DAX
|Bear
|UR2DWH
|6,18
|26420,00 Punkte
|41,28
|Open End
|DAX
|Bear
|UG60F9
|15,58
|27377,65905 Punkte
|16,55
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG6X3F
|25,50
|28389,045807 Punkte
|10,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Union Pacific Corp.
|Call
|UR0HMH
|0,46
|330,00 USD
|12,74
|16.12.2026
|Gold
|Call
|UN2TQ7
|24,52
|4300,00 USD
|8,80
|18.12.2026
|Salesforce Inc.
|Call
|UN4TBH
|3,18
|240,00 USD
|4,79
|13.01.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|HD6Q83
|0,79
|600,00 USD
|11,02
|13.01.2027
|Intel Corp.
|Call
|UN6BA3
|23,31
|70,00 USD
|2,62
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Moderna Inc
|Long
|UG0H3P
|4,51
|102,873942 USD
|3
|Open End
|Baidu Inc
|Long
|UG1ZCF
|3,36
|63,256772 USD
|3
|Open End
|Hecla Mining Company
|Long
|UN43FT
|0,61
|14,336039 USD
|4
|Open End
|DAX
|Short
|UN7CLK
|1,39
|27701,029073 Punkte
|15
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD31H2
|5,20
|163,12325 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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