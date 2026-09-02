Delaware (www.anleihencheck.de) - Eine schrittweise Verlagerung von Kapital weg aus konzentrierten US-Dollar-Anlagen könnte Schwellenländeranleihen zusätzlichen Auftrieb geben - diese Meinung vertritt Denise Simon, Co-Head des Emerging Markets Debt-Teams bei Lazard Asset Management.Unterstützt würde die Anlageklasse zusätzlich durch robuste Fundamentaldaten in den Emerging Markets und die weiterhin attraktiven Erträge. "Kurzfristig ist das Chancenprofil nicht überall gleich. Eine restriktive US-Notenbank und ein widerstandsfähiger US-Dollar bleiben die wesentlichen Herausforderungen für Lokalwährungsanleihen", sage Simon. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de