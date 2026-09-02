Berlin (ots) -Besuchen Sie RingConn auf der IFA 2026 in Halle 14, Stand 121, und entdecken Sie die Gen 3RingConn wird den Smart Ring RingConn Gen 3 auf der IFA 2026 in Berlin präsentieren. Der neueste Smart-Ring der Marke hat bereits hervorragende Bewertungen von führenden Technologie-Publikationen wie CHIP.de und connect.de erhalten, in denen vor allem seine Funktionen zur Gesundheitsüberwachung und sein innovativer Ansatz bei der Smart-Ring-Technologie hervorgehoben wurden.Besucher können den RingConn Gen 3 Smart Ring vom 4. bis 8. September in Halle 14, Stand 121, ausprobieren. Am Stand präsentiert RingConn unter anderem seine Analyse von Gefäßtrends, die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung* sowie die verschiedenen Designs des Rings. RingConn wird zudem bei den ShowStoppers vertreten sein.Gesundheitsdaten über längere Zeiträume hinweg betrachtenDer RingConn Gen 3 Smart Ring erfasst Gesundheitsdaten rund um die Uhr kontinuierlich und hilft Nutzern so, Veränderungen über längere Zeiträume hinweg zu erkennen. Dazu gehört die Analyse von Gefäßtrends, die wichtigste neue Funktion von RingConn Gen 3. Nach der Kalibrierung anhand extern gemessener Blutdruckwerte bezieht die Analyse Sensordaten des Rings ein, um Veränderungen der Gefäßbelastung im Zeitverlauf zu bewerten.Darüber hinaus erfasst Gen 3 unter anderem Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Schlaf, Aktivität und Stress. Außerdem verfügt er über Funktionen, die Einblicke in die Schlafatmung geben und die Gesundheit von Frauen unterstützen. Die dazugehörige App fasst diese Daten zusammen und macht Entwicklungen und Trends über Tage und Wochen hinweg leichter nachvollziehbar.Leicht am Finger, für den ganzen Tag ausgelegtJe nach Größe und Ausführung wiegt Gen 3 nur 2,5 bis 3,5 Gramm. Eine integrierte Vibrationsalarmfunktion kann kurze, geräuschlose Benachrichtigungen direkt am Finger auslösen, beispielsweise bei niedrigem Akkustand oder nach längeren Phasen der Inaktivität. Die Akkulaufzeit beträgt bei normaler Nutzung bis zu 14 Tage.Gen 3 ist wasserdicht nach IP68 und in zehn Größen von 6 bis 15 erhältlich. Er ist in fünf Ausführungen erhältlich: Future Silver, Royal Gold, Matte Black, Brushed Silver und Brushed Rose Gold.Weitere Informationen zu RingConn finden Sie unter RingConn.com (https://bit.ly/rcnewswire) oder folgen Sie RingConn auf Instagram (https://www.instagram.com/ringconn_eu/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@ringconn_global/).*Das Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt und ersetzt keine medizinische Beratung durch medizinisches Fachpersonal.Informationen zu RingConnRingConn wurde 2021 gegründet und ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das mit kontinuierlichen Innovationen professionelle, kontinuierliche und bedarfsgerechte Produkte und Dienstleistungen zur Gesundheitsüberwachung entwickelt. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, zum vertrauenswürdigsten Begleiter seiner Nutzer für körperliches und geistiges Wohlbefinden zu werden.Pressekontakt:alice.zhai@ringconn.comOriginal-Content von: RingConn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170064/6344227