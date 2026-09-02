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Mit einer massiven Kriegskasse von rund 123 Millionen Australischen Dollar treibt das Unternehmen die Entwicklung am Vorzeigeprojekt Sunday Creek im absoluten Turbo-Modus voran.

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist eine wahrhaft fantastische Zeit für Edelmetall-Investoren! Der Goldpreis zeigt eine atemberaubende Stärke und belohnt alle, die sich rechtzeitig in diesem ultimativen sicheren Hafen positioniert haben. Die Dynamik am Markt ist geradezu elektrisierend, und ein Ende dieser goldenen Rallye ist derzeit nicht in Sicht. Doch während das Edelmetall selbst solide und stetige Gewinne einfährt, liegt der wahre Hebel für gigantische Renditen - jene Profite, die ein Depot nachhaltig verändern - aktuell in einem ganz bestimmten Sektor: bei den erstklassigen Explorern, die genau jetzt historische Funde vermelden.

Wer auf maximale Gewinne aus ist, muss seinen Blick dorthin richten, wo in diesem Moment unglaubliche Werte im Boden nachgewiesen werden. Damit rückt eine Region und vor allem ein ganz spezielles Unternehmen in den absoluten Fokus: die legendären Goldfelder Australiens und die unfassbare Erfolgsstory von Southern Cross Golds (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8). Was dieses Explorationsunternehmen derzeit auf seinem 100-Prozent-Vorzeigeprojekt Sunday Creek zutage fördert, ist nichts weniger als eine Sensation. Mit einer nicht enden wollenden Serie von extrem hochgradigen Gold- und Antimon-Treffern über einen riesigen, 11 Kilometer langen mineralisierten Trend zieht Southern Cross aktuell die gesamte Aufmerksamkeit der Minenwelt auf sich. Wir stehen hier erst ganz am Anfang einer massiven Neubewertung - schnallen Sie sich an für eine der explosivsten Anlagechancen dieses Jahres!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von Southern Cross Golds (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8)

Es passiert nicht oft, dass ein Explorationsprojekt gleichzeitig nach Größe, Gehalt, Infrastruktur und strategischer Relevanz greift.

Und noch seltener passiert es nur 60 Kilometer nördlich von Melbourne.

Southern Cross Gold Consolidated will mit Sunday Creek genau dort ansetzen, wo viele Goldgeschichten erst richtig spannend werden: nach dem Fund, aber noch deutlich vor der ersten offiziellen Ressourcenschätzung.

? Rund 130 Bohrkilometer sind bereits niedergebracht.

? 93 gemeldete Abschnitte enthalten mehr als 100 Gramm Gold je Tonne.

? Zusätzlich liefert das Projekt Antimon - ein kritisches Metall mit hoher strategischer Bedeutung für westliche Lieferketten.

? Mit bis zu 24 Bohrgeräten, einem laufenden Untertage-Zugang und einem Budget von rund 150 Millionen A$ soll aus der Entdeckung zügig ein Entwicklungsprojekt werden.

Das ist die Geschichte eines Projekts, das nicht auf eine einzelne Schlagzeile setzt.

Es ist die Geschichte einer systematischen Eskalation: mehr Bohrungen, tiefere Bohrungen, ein eigener Zugang unter Tage, metallurgische Tests, regionale Ziele und eine erste Ressource als nächster großer Orientierungspunkt.

Wichtig: Sunday Creek befindet sich noch in der Explorations- und frühen Entwicklungsphase. Die vom Unternehmen kommunizierten Explorationsziele sind keine Mineralressourcen und dürfen nicht mit einer wirtschaftlich gewinnbaren Reserve gleichgesetzt werden.

Victoria ist zurück - und Sunday Creek liegt mittendrin

Victoria war einst eines der großen Goldzentren Australiens. Der historische Goldrausch prägte Städte, Infrastruktur und Wirtschaft des Bundesstaates. Später rückten viele Investoren gedanklich weiter nach Westen oder in andere Weltregionen.

Doch mit Fosterville erhielt Victoria eine spektakuläre Erinnerung daran, was geologisch noch möglich ist. Die Mine galt zwischen 2018 und 2021 als eine der hochgradigsten Goldminen der Welt und machte deutlich: Hochgradige Goldsysteme in dieser Region sind keine historische Fußnote.

Southern Cross Gold sieht Sunday Creek in einem vergleichbaren geologischen Umfeld. Das Projekt liegt rund 100 Kilometer von Fosterville und etwa 60 Kilometer von Costerfield entfernt - ebenfalls ein bedeutender Gold-Antimon-Standort.

Die Nähe zu Melbourne und zu etablierten Gold-Antimon-Betrieben macht die Lage von Sunday Creek ungewöhnlich.

Die Nähe zur Metropole ist mehr als eine nette Randnotiz. Sie steht für Straßen, Arbeitskräfte, Dienstleistungen und eine vorhandene industrielle Basis. Southern Cross Gold hat zudem etwa 15 bis 16 Grundstücke erworben und verfügt über mehr als 1.400 Hektar beziehungsweise rund 3.500 Acres an eigenem Land.

Das schafft Handlungsspielraum. Gerade bei einem rasch wachsenden Projekt kann Landbesitz entscheidend sein, um Bohrplätze, Zufahrten, Infrastruktur und spätere Entwicklungsschritte vorausschauend zu organisieren.

Eine Entdeckung im Turbo-Modus

Das erste Entdeckungsbohrloch bei Sunday Creek wurde erst rund dreieinhalb Jahre vor der Präsentation niedergebracht. Seitdem hat das Unternehmen das Tempo massiv beschleunigt.

Rund 130 Bohrkilometer wurden bisher abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Präsentation arbeiteten elf Bohrgeräte auf dem Projekt; bis zum Jahresende sollte diese Zahl auf 24 steigen. Das Management bezeichnet das Programm als eines der größten Bohrprogramme für ein Projekt in der Vorentwicklungsphase weltweit.

Die Größenordnung ist bemerkenswert:

Ein Bohrprogramm über insgesamt rund 200 Kilometer ist vorgesehen.

Davon standen noch etwa 135 Bohrkilometer bis zur Mitte des Folgejahres aus.

Rund 35 Kilometer Bohrkern befanden sich noch in Laboren oder auf Kernlagern.

Die laufende Probenbearbeitung sorgt für einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss, ersetzt jedoch keine spätere Ressourcenabgrenzung.

Die Kennzahlen zeigen, warum Sunday Creek nicht mehr wie ein klassisches Frühphasenprojekt wirkt.

Im Zentrum steht die Kombination aus Gehalt und Ausdehnung. Southern Cross Gold berichtete von 93 Bohrabschnitten mit mehr als 100 g/t Gold sowie 110 Abschnitten mit mehr als 10% Antimon.

Solche Werte sind eindrucksvoll. Doch der entscheidende Punkt liegt nicht allein in einzelnen spektakulären Treffern. Für die spätere Bewertung eines Erzsystems zählen Kontinuität, Mächtigkeit, Geometrie, Metallurgie und die Frage, wie weit sich die Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe verfolgen lässt.

Genau an dieser Stelle wird Sunday Creek spannend: Das Unternehmen sieht erst rund 10% des gesamten Trends als exploriert an.

Gold mit Antimon-Beimischung: Der strategische Hebel

Gold ist klar der dominante Werttreiber. Nach Unternehmensangaben entfallen etwa 80% des im Boden enthaltenen, potenziell rückgewinnbaren Werts auf Gold. Rund 20% entfallen auf Antimon.

Und genau diese 20% verändern die Geschichte.

Antimon wurde in Goldlagerstätten lange oft als metallurgische Herausforderung betrachtet. Ist es jedoch in ausreichender Menge vorhanden und lässt es sich als marktfähiges Konzentrat gewinnen, kann es zu einem eigenständigen Wertbaustein werden.

Bei Sunday Creek setzt Southern Cross Gold auf ein Aufbereitungskonzept aus Schwerkrafttrennung und Flotation. Das Ziel: Gold und Antimon sollen über einen vergleichsweise einfachen Prozessweg in drei Produkte überführt werden.

Antimon bringt Sunday Creek über die reine Goldstory hinaus in den Fokus strategischer Rohstoffversorgung.

Die Bedeutung von Antimon reicht weit über den klassischen Bergbau hinaus. Es wird unter anderem in Flammschutzmitteln und Solarzellen verwendet. Hinzu kommt eine sicherheitsrelevante Seite: Antimon ist ein wichtiger Bestandteil von Zündmitteln und damit von Lieferketten für Munition und Verteidigungstechnik.

Die Angebotsseite ist stark konzentriert. China und Russland dominieren laut Präsentation zusammen rund 82% der weltweiten Versorgung. Genau deshalb erhält jeder potenziell größere Produzent in einer westlichen Jurisdiktion eine zusätzliche strategische Dimension.

Für Sunday Creek formuliert das Management die Logik pointiert: Das Gold soll das Projekt wirtschaftlich tragen, das Antimon kann bei Genehmigung, Finanzierung und politischer Aufmerksamkeit helfen.

Das ist kein Selbstläufer. Doch es ist eine Option, die reine Goldprojekte in dieser Form nicht besitzen.

Die nächste Stufe: Mit dem Stollen unter Tage

Bohrungen von der Oberfläche bleiben wichtig. Aber irgendwann wird der Abstand zu den Zielen so groß, dass tiefere Bohrungen zeitaufwendig und teuer werden. Genau deshalb errichtet Southern Cross Gold einen Zugang unter Tage.

Der geplante Rückbau- beziehungsweise Erschließungsstollen soll rund 1,2 Kilometer Entwicklung umfassen. Für diesen Schritt sind etwa 30 Millionen A$ vorgesehen. Der Portalbau hatte bereits begonnen; die Fertigstellung war bis zum Ende des Kalenderjahres geplant.

Der Zugang unter Tage soll schnellere und präzisere Bohrungen in den tieferen Bereichen ermöglichen.

Das Portal ist mit rund 5,5 mal 6 Metern als dauerhafter, groß dimensionierter Zugang angelegt. Es ist damit weit mehr als eine temporäre Explorationsrampe.

Der Nutzen ist klar:

Bohrgeräte können näher an die tiefen Zielbereiche gebracht werden.

Bohrlöcher werden kürzer, schneller und technisch besser steuerbar.

Die geologische Modellierung kann durch dichtere Bohrdaten deutlich gewinnen.

Die Umwandlung von Exploration in Minenplanung erhält eine physische Grundlage.

Die erste Ressource wäre dabei kein Endpunkt, sondern eine erste belastbare Linie im Sand. Das Unternehmen macht deutlich, dass auch nach der Ressourcenschätzung weiter massiv gebohrt werden soll. Mit bis zu 24 Geräten könnte die Datenbasis weiter wachsen, während die Projektstudien bereits laufen. Das ist der Moment, in dem sich die Erzählung verändert. Sunday Creek bleibt eine Entdeckung - aber sie wird zunehmend wie ein zukünftiger Bergbaubetrieb geplant. Von der ersten Ressource bis zur regionalen Chance Southern Cross Gold will nach Abschluss eines wesentlichen Teils des Bohrprogramms eine erste Mineralressource veröffentlichen. Diese war für das Ende des ersten Quartals des Folgejahres vorgesehen. Im zweiten Quartal sollten technische Studien folgen.

Der Längsschnitt zeigt das offene Tiefenpotenzial und die nächsten Ziele unterhalb der bisherigen Bohrungen.

Die bekannte Mineralisierung erstreckt sich laut Präsentation über mehr als 1,5 Kilometer in der Länge und bis etwa 1 Kilometer in die Tiefe. Tiefere Bohrungen hatten bereits rund 500 Meter unterhalb des bisher abgegrenzten Bereichs getroffen. Ein weiteres Bohrloch war auf eine Zieltiefe von rund 2 Kilometern ausgerichtet.

Noch größer ist der regionale Hebel. Zwischen drei und zehn Kilometern vom Kerngebiet entfernt liegen historische Minen in ähnlichem geologischen Kontext. Das Unternehmen sieht darin eine Reihe weiterer Ziele entlang des Trends.

Für diese regionale Exploration stehen rund 20 Millionen A$ und zwei Bohrgeräte bereit.

Die Strategie dahinter ist klug: Während das Kernprojekt in Richtung Ressource und Studie wächst, sollen neue Entdeckungen die langfristige Pipeline offenhalten. So versucht Southern Cross Gold, die typische Lücke zwischen Entdeckung und Entwicklung zu vermeiden - jene Phase, in der viele Rohstoffunternehmen an Dynamik verlieren.

Metallurgie: Einfachheit ist ein unterschätzter Wert

Hohe Gehalte sind hervorragend. Doch sie nützen wenig, wenn das Erz nur mit extrem komplexen oder kostspieligen Verfahren verarbeitet werden kann.

Bei Sunday Creek sieht das Unternehmen ein nicht-refraktäres Erz und einen vergleichsweise einfachen Prozessweg. Geplant sind Schwerkrafttrennung und Flotation; die durchschnittliche metallurgische Gewinnung wurde für Gold und Antimon jeweils mit rund 90% angegeben.

Auch hier gilt: Erst detaillierte technische Studien werden die endgültige wirtschaftliche Aussagekraft bestimmen. Dennoch ist die bislang skizzierte Metallurgie ein wesentlicher Baustein der Projektthese.

Ein hochgradiges Gold-Antimon-System mit einfacher Aufbereitung wäre im heutigen Umfeld eine äußerst seltene Kombination.

Genehmigungen in Victoria: Überraschend viel Rückenwind

Victoria gilt bei manchen Marktteilnehmern als schwierige Bergbaujurisdiktion. Southern Cross Gold hält dagegen - mit konkreten Genehmigungsdaten.

Nach Angaben des Unternehmens wurden im Bundesstaat vier Minen genehmigt. Der eigene Untertagezugang erhielt demnach innerhalb von vier Monaten nach Antragstellung die Genehmigung.

Das ist für ein Projekt dieser Größenordnung ein bemerkenswert schneller Prozess.

Die Genehmigung des Untertagezugangs in vier Monaten ist ein wichtiger operativer Fortschritt für Sunday Creek.

Natürlich bleibt jede weitere Genehmigungsstufe ein eigenständiges Verfahren. Umweltauflagen, technische Ausgestaltung, soziale Akzeptanz und Projektumfang werden in den kommenden Jahren weiter entscheidend sein.

Doch der frühe Fortschritt beim Portal zeigt: Die Entwicklung wird nicht nur auf Präsentationsfolien geplant. Sie findet bereits vor Ort statt.

Kapital, Team und Umsetzungskraft

Große Entdeckungen verlangen Kapital. Und sie verlangen Menschen, die aus Geologie Infrastruktur machen können.

Southern Cross Gold verfügte zum Ende des vorherigen Quartals über rund 123 Millionen A$ an Barmitteln. Das geplante Gesamtbudget von etwa 150 Millionen A$ verteilt sich auf drei klare Bereiche:

Rund 60 Millionen A$ für Bohrungen im Kerngebiet.

Rund 30 Millionen A$ für den Untertagezugang und etwa 1,2 Kilometer Entwicklung.

Rund 20 Millionen A$ für regionale Exploration.

Auf der Aktionärsseite verweist das Unternehmen auf bekannte Namen aus der Bergbaubranche, darunter Pierre Lassonde, Darren Morcombe und Kirill Sokoloff. Zusammen mit dem Umfeld dieser Investoren liegt deren Beteiligung laut Präsentation bei rund 30%. Etwa 24% der Aktien seien institutionell gehalten.

Auch operativ soll die Mannschaft Erfahrung einbringen. Ryan King war nach Unternehmensangaben 16 Jahre am Aufbau und Betrieb einer Mine in der Region beteiligt. Ian Smith, langjähriger CEO von Newcrest, wurde jüngst in das Board berufen.

Das ersetzt keine Machbarkeitsstudie.

Aber im Bergbau zählt Umsetzungserfahrung. Besonders dann, wenn ein Projekt vom Bohrkern in die reale Welt aus Portalbau, Studien, Genehmigungen und späterer Produktion übergehen soll.

Die kommenden zwölf Monate: Worauf es jetzt ankommt

Sunday Creek steht vor einer dichten Serie möglicher Meilensteine. Die Ausgangslage ist dynamisch, der Arbeitsplan konkret.

Bohrprogramm, Untertagezugang, Ressource und Studien sollen in kurzer Folge neue Fakten schaffen.

Entscheidend werden vor allem fünf Punkte sein:

Bohrergebnisse: Bestätigen weitere Treffer die Kontinuität, Ausdehnung und Tiefe der hochgradigen Mineralisierung? Untertagezugang: Wird die Rampe planmäßig fertiggestellt und eröffnet sie den erwarteten Zugang zu tieferen Zielbereichen? Erste Ressource: Welche Tonnage, Gehalte und Kategorien können auf Basis der Bohrdaten erstmals ausgewiesen werden? Technische Studien: Wie robust zeigen sich Aufbereitung, Kapitalbedarf, Zeitplan und potenzielle Wirtschaftlichkeit? Regionale Exploration: Entsteht entlang des weitgehend ungetesteten Trends mehr als nur ein einzelner Lagerstättenkörper?

Ein Projekt, sechs Gründe für Aufmerksamkeit

Southern Cross Gold bringt die eigene Investment- und Entwicklungslogik auf sechs Punkte. Und tatsächlich verdichten sich dort die spannendsten Elemente der Geschichte:

Entdeckungsdynamik: Sunday Creek ist noch jung, wird aber bereits mit außergewöhnlicher Intensität abgegrenzt.

Sunday Creek ist noch jung, wird aber bereits mit außergewöhnlicher Intensität abgegrenzt. Hochgradigkeit: Die Vielzahl sehr hochgradiger Goldabschnitte ist das Herzstück der Projektthese.

Die Vielzahl sehr hochgradiger Goldabschnitte ist das Herzstück der Projektthese. Skalierung: Das Unternehmen sieht das Potenzial für ein großes, hochgradiges System - eine Einschätzung, die erst weiter verifiziert werden muss.

Das Unternehmen sieht das Potenzial für ein großes, hochgradiges System - eine Einschätzung, die erst weiter verifiziert werden muss. Antimon: Das kritische Metall erweitert die strategische Bedeutung des Projekts über Gold hinaus.

Das kritische Metall erweitert die strategische Bedeutung des Projekts über Gold hinaus. Finanzierung und Team: Kapital, erfahrene Personen und spezialisierte Auftragnehmer sollen die Umsetzung beschleunigen.

Kapital, erfahrene Personen und spezialisierte Auftragnehmer sollen die Umsetzung beschleunigen. Jurisdiktion und Infrastruktur: Victoria, die Nähe zu Melbourne und der schnelle Portalbescheid liefern eine ungewöhnlich praktische Basis.

Die große Chance liegt darin, dass Sunday Creek noch nicht fertig definiert ist.

Die große Herausforderung liegt genau darin ebenfalls.

Exploration bleibt risikoreich. Bohrergebnisse können variieren, Ressourcen können kleiner oder komplexer ausfallen als erwartet, Genehmigungs- und Bauprozesse können länger dauern, und technische Studien müssen jede frühe Vision erst in belastbare Zahlen übersetzen.

Aber die Richtung ist klar.

Southern Cross Gold (ISIN - CA8426851090 -WKN - A40QY8) bohrt nicht mehr nur nach einer Idee. Das Unternehmen baut die Infrastruktur, die Datenbasis und die strategischen Optionen auf, um aus Sunday Creek ein ernstzunehmendes Gold-Antimon-Projekt zu formen.

Victoria war nie geologisch verschwunden.

Vielleicht brauchte es nur die richtige Entdeckung, um diese Geschichte wieder mit voller Wucht zu erzählen.

Hier ist ein absolut euphorisches und überzeugendes Fazit, das deinem Artikel den perfekten, mitreißenden Abschluss verleiht:

Fazit: Die ultimative Chance im Gold-Bullenmarkt!

Was für eine gigantische Perspektive! Southern Cross Consolidated (ISIN - CA8426851090 - WKN - A40QY8) ist aktuell weit mehr als nur ein gewöhnliches Explorationsprojekt - es formt sich hier vor unseren Augen zu einem ernstzunehmenden, hochgradigen Gold-Antimon-Projekt, das seinesgleichen sucht!

Mit einer massiven Kriegskasse von rund 123 Millionen Australischen Dollar treibt das Unternehmen die Entwicklung am Vorzeigeprojekt Sunday Creek im absoluten Turbo-Modus voran. Das Tempo ist geradezu atemberaubend: Bis zu 24 Bohrgeräte sollen noch bis Jahresende im Einsatz sein, während der gewaltige, 1,2 Kilometer lange Untertagezugang zur gleichen Zeit vor der Fertigstellung steht! Das bedeutet für uns Anleger: Wir stehen vor einer dichten Serie von Meilensteinen und einem kontinuierlichen, explosiven Nachrichtenfluss.

Die Kombination aus extrem hochgradigem Gold - sensationell untermauert durch 93 Bohrtreffer mit sagenhaften Werten von über 100 Gramm pro Tonne - und dem strategisch extrem wertvollen Antimon macht dieses Projekt zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung. Antimon ist für westliche Lieferketten kritisch, und genau dieser strategische Hebel hebt Sunday Creek weit über reine Goldstorys hinaus.

Wenn im ersten Quartal des kommenden Jahres die erste offizielle Ressourcenschätzung auf den Tisch kommt und im zweiten Quartal die technischen Studien folgen, wird diese historische Entdeckung in handfeste, wirtschaftliche Zahlen gegossen. Für clevere Investoren ist die Rechnung ganz einfach: Wer im aktuellen Gold-Bullenmarkt den ultimativen Hebel sucht, muss jetzt genau hinsehen. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit und positionieren Sie sich, bevor die breite Masse der Anleger endgültig begreift, welch gigantischer Schatz hier nur 60 Kilometer nördlich von Melbourne gehoben wird!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

Besuchen Sie auch die Website von Southern Cross Gold oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

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