Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre seit Monaten laufende Korrektur fort und hat mit dem Fall unter 1.122 € nun das nächste Verkaufssignal ausgelöst. Damit wird aus der bisherigen Unterstützung zugleich ein neuer Widerstand, während der Kurs aktuell nur noch bei rund 1.079 € notiert. Der fundamentale Wachstumskurs des Rüstungskonzerns bleibt davon bislang unberührt. Charttechnisch steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass schon bald wieder Kurse unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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