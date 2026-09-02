Nach der kräftigen Erholung im August notiert Bitcoin aktuell wieder im Bereich von rund 77.500 US$. Im Big Picture spricht jedoch einiges dafür, dass die seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 laufende Korrektur noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Sowohl der historische Halving-Zyklus als auch der zuletzt wieder zunehmende geldpolitische Gegenwind machen insbesondere Oktober und November zur entscheidenden Phase. Der Bitcoin-Zyklus bleibt auffällig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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