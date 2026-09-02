Die GoPro-Aktie schoss am gestrigen Dienstag um +40% in die Höhe und verdoppelte damit innerhalb von nur zwei Tagen ihren Kurs. Was steckte hinter dem Kursfeuerwerk und wie geht es mit GoPro nun weiter? Eine überraschende Übernahme Hintergrund für die Kursexplosion der GoPro-Aktie ist eine fundamentale Wende in der Unternehmensgeschichte. Der Actioncam-Hersteller hat gestern eine verbindliche Fusionsvereinbarung mit dem US-Unternehmen Starman Optical ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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