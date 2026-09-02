Die SAP-Aktie hat sich vom Sommertief bei rund 128 € stark zurückgekämpft und zeitweise wieder Kurse über 190 € erreicht. Zum Wochenstart kam allerdings etwas Abgabedruck rein. Das sieht auf den ersten Blick unschön aus, passt bisher aber noch zur allgemein schwachen Marktstimmung. Nach der starken Erholung kommen erstmal Gewinnmitnahmen Bei SAP ging es in den vergangenen Wochen ziemlich schnell nach oben. Vom Tief Ende Juli bei rund 127,50 € erholte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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