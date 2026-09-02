Für die Credo Technology-Aktie ging es am gestrigen Dienstag im US-Handel um -9% nach unten und auch am Mittwochmorgen steht an den europäischen Börsen ein dickes Minus vor dem Kurs. Hat der Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen mit seinen Quartalszahlen so stark enttäuscht und können Anleger hier ein Technologieschnäppchen machen? Hervorragende Zahlen und Prognosen Von einer Enttäuschung kann man bei den Zahlen für das erste Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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