Die Fervo-Energy-Aktie ist nach einem neuen Stromvertrag mit Google um rund +28% angesprungen. Für Alphabet ist der Deal zunächst zu klein, um den Gewinn spürbar zu verändern. Strategisch ist er dennoch bedeutsam: Google sichert sich bis zu knapp 1 Gigawatt grundlastfähigen Strom für seine KI-Rechenzentren - und adressiert damit einen der größten Engpässe des gesamten KI-Booms. Strom für bis zu 20 Jahre Fervo soll Google ab 2028 zunächst 396 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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