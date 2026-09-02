Düsseldorf (ots) -Gemeinsame Zeit, die etwas bewegt: Mit den FUNDAYS ruft der Freizeitanbieter FUNZONE ein Charity-Format in seinen 14 Standorten bundesweit ins Leben und unterstützt damit den Verein Kopfsachen e.V. Der deutschlandweit tätige Verein setzt sich dafür ein, Kinder und Jugendliche mental zu stärken und Wissen rund um mentale Gesundheit zugänglich zu machen. Für fünf ausgewählte FUNZONE Erlebnisangebote - von Lasertag, über Minigolf, bis zu Pixel Games, Axtwerfen und Karaoke - zahlen Besucher*innen im Aktionszeitraum vom 21. bis 25. September 2026 jeweils nur 8 Euro und sparen damit bis zu 60 Prozent auf den Normalpreis! Von jedem gekauften Aktionsticket gehen 2 Euro direkt an Kopfsachen e.V. Zusätzlich haben alle, die über die FUNDAYS Seite direkt an Kopfsachen spenden, die Chance, eine FUNZONE Jahreskarte für zwei Personen zu gewinnen. So werden die FUNZONE FUNDAYS zu mehr als nur einem preislich attraktiven Freizeitangebot: Sie schaffen strahlende Augen bei Klein wie Groß und unterstützen zugleich die wichtige Arbeit von Kopfsachen e.V. Alle Informationen zur Charity-Aktion sowie zum Gewinnspiel finden sich unter: fundays.fun-zone.deFUNZONE steht für gemeinsame Zeit, die allen Spaß macht: An bundesweit 14 Standorten mit insgesamt über 50 Attraktionen präsentiert das Freizeitunternehmen, das in dieser Form europaweit einmalig ist, Indoor-Aktivitäten, bei denen Kinder, Jugendliche, Eltern und auch Großeltern zusammen Spaß und Bewegung vereinen können. Von Lasertag mit hochmoderner Technik in bunten Sci-Fi-Arenen, über Minigolf in spektakulären Kulissen, zu Axtwerfen wie die Wikinger oder Karaoke mit modernster Technik - FUNZONE bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für alle Altersklassen. Die Freizeitformate sind dabei bewusst niedrigschwellig gehalten: Es braucht kein teures Equipment, keine Vorkenntnisse und keine aufwendige Vorbereitung. In den FUNZONE Erlebniswelten zählt nicht, wer größer, schneller oder sportlicher ist. Es geht darum, gemeinsam Neues auszuprobieren, sich zu bewegen, zu lachen und einfach eine gute Zeit zu haben. Vor allem aber heißt FUNZONE: runter vom Sofa und rein in echte Erlebnisse, Zeit miteinander verbringen, offline und analog. An den FUNDAYS vom 21. bis 25. September 2026 können je nach Standortverfügbarkeit bis zu fünf verschiedene Entertainments von FUNZONE für jeweils nur 8 Euro getestet und beliebig kombiniert werden.Mit den FUNDAYS bietet FUNZONE aber nicht nur Action und Spaß zum besonders attraktiven Preis, sondern unterstützt mit jedem verkauften Ticket die wichtige Arbeit von Kopfsachen e.V. Zwei Euro von jedem FUNDAYS Ticket gehen direkt an den gemeinnützigen Verein. Kopfsachen zeigt jungen Menschen in Workshops, wie sie mit Stress, Druck und schwierigen Gefühlen umgehen können. Dafür kommen Psychologiestudierende ehrenamtlich direkt in die Klassenzimmer: Sie sprechen offen über psychische Probleme, zeigen, wo es Hilfe gibt, und stärken emotionale und soziale Kompetenzen.Auch zusätzliche Direktspenden an Kopfsachen e.V. sind vom 2. bis zum 27.9. über die Website fundays.fun-zone.de möglich - und dabei wartet sogar ein attraktiver Gewinn: Wer spendet, hat die Chance, am FUNZONE Gewinnspiel teilzunehmen und eine FUNZONE Jahreskarte für 2 Personen zu gewinnen. Alle Infos zum Gewinnspiel finden sich auf der Aktionsseite fundays.fun-zone.de.Patrick Wrobel, Gründer und Geschäftsführer von FUNZONE erklärt: "Bei FUNZONE glauben wir daran, dass Menschen echte Erlebnisse brauchen, um sich lebendig zu fühlen. Trotz unserer medialen Vernetzung wird in unserer Gesellschaft das Thema "Einsamkeit" immer größer - gerade auch unter Jugendlichen! Einsamkeit ist einer von mehreren Risikofaktoren, die zu psychischen Belastungen führen können. Mit unseren Freizeitaktivitäten möchten wir Menschen runter vom Sofa bringen und rein ins Leben: Menschen kommen zusammen und haben gemeinsam Spaß. Mit den FUNDAYS wollen wir aber noch mehr bewegen und unterstützen daher den Verein "Kopfsachen", der sich für mentale Gesundheit bei Jugendlichen starkmacht."Die FUNDAYS finden in allen 14 FUNZONE Standorten in Deutschland vom 21. bis 25. September 2026 statt. An jedem Standort sind unterschiedliche Konstellationen von Attraktionen verfügbar. Alle Informationen unter fundays.fun-zone.deZusatzinformationenMehr zu Kopfsachen e.V.Kopfsachen e.V. bringt mentale Gesundheit in die Schule. In Workshops zeigen die ehrenamtlichen Psychologiestudierenden jungen Menschen, wie sie mit Stress, Druck und schwierigen Gefühlen umgehen können.Dafür kommen sie direkt in die Klassenzimmer: Sie sprechen offen über psychische Probleme, zeigen, wo es Hilfe gibt, und stärken emotionale und soziale Kompetenzen. Alle Workshopleitungen machen das ehrenamtlich. Sie sind jung, nah an der Lebenswelt der Schüler*innen und vermitteln die Inhalte auf Augenhöhe.Das Ziel von Kopfsachen: Alle jungen Menschen lernen schon in der Schule, gut mit sich umzugehen. Damit mentale Gesundheit kein Glücksfall ist, sondern Standard. Seit der Gründung in 2020 hat der Verein bereits über 35.000 Schüler*innen erreicht und mittlerweile sechs Standorte aufgebaut.Alle Infos sowie eine direkte Spendenmöglichkeit gibt es unter: www.kopfsachen.orgÜber FUNZONEFUNZONE ist der größte Anbieter für Indoor-Freizeitaktivitäten Deutschlands und mit seinem Angebot in dieser Form zudem europaweit einmalig. Als familien-orientiertes Freizeitunternehmen bietet FUNZONE vielfältige Indoor-Aktivitäten voller Spaß und Bewegung in einem maximal sicheren Rahmen, sodass Menschen ab 6 Jahren bis ins hohe Alter gemeinschaftlich unvergessliche Erinnerungen sammeln können. Ganz nach dem Motto "Einfach Spaß haben" sind die facettenreichen Aktivitäten ohne sportliche Vorkenntnisse oder eigenes Equipment möglich und somit auch ideal für Geburtstagsfeiern oder Teamevents. Dank neuester Technologien und hochmoderner Ausstattung hebt FUNZONE beliebte Freizeitklassiker wie Minigolf, Karaoke oder LaserTag auf ein völlig neues Level. Die freundliche und moderne Raumgestaltung sowie das auf Teamplay ausgelegte Miteinander schaffen eine einzigartige Atmosphäre für Besucher jeden Alters. Da es sich um Indoor-Aktivitäten handelt, sind diese wetterunabhängig und somit bestens planbar. Deutschlandweit betreibt FUNZONE mehr als 50 Attraktionen an 14 Standorten, die meisten als Multi-Entertainment-Locations. Das heißt, dass sich rund um die Kernangebote LASERZONE (Lastertag 3.0) und GOLFZONE (u.a. immersives Schwarzlicht-Minigolf) je nach den Bedürfnissen des Standorts weitere abwechslungsreiche Freizeitattraktionen reihen, wie AXEZONE (Axtwerfen in geselliger Runde), BASH ZONE (Team-Battles) und KARAOKE ZONE und so an einem Ort jede Menge Abwechslung und Angebote für alle Altersklassen und Anlässe bieten.Die FUNZONE Standorte im Überblick (Stand: September 2026):AugsburgBielefeldDüsseldorfDuisburgEssen-BorbeckEssen-KrayFrankfurt a.M.Freiburg-DenzlingenHamburgKielKölnMainzMönchengladbachMünchenPressekontakt:FUNZONE Erlebnisweltene-mail: presse@fun-zone.deIsabel Albrecht, Tel.: +49 175 4173810Ingrid Breul-Husar, Tel.: +49 1577 1954747Kopfsachen e.V.Leonie Müllere-mail: leonie.mueller@kopfsachen.orgTel.: +49 176 31476387Original-Content von: FunZone Erlebniswelten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175463/6344246