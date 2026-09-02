Leipzig (ots) -Der Schauspieler, Musiker, Maler und Schriftsteller Armin Mueller-Stahl wird an diesem Freitag (4. September 2026) bei der Goldenen Henne in Leipzig mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Armin Mueller-Stahl: "Ich bin in der glücklichen Position, schon einige Preise für mein Lebenswerk in Empfang genommen haben zu dürfen: den Goldenen Leoparden in Locarno, das Goldene Auge in Zürich, den Goldenen Bären bei der Berlinale und zuletzt den Goldenen Ochsen in Schwerin. Nun gesellt sich - in passender Farbe - die Goldene Henne dazu. Ich freue mich wirklich sehr über diese Anerkennung. Ich stehe jetzt kurz vor meinem 96. Geburtstag und mein Lebenswerk steht kurz vor dem Abschluss. Dass es nun noch einmal mit diesem schönen Preis gewürdigt wird, bedeutet mir sehr viel."Die Goldene Henne, Deutschlands größter Publikumspreis, wird an diesem Freitag, 4. September 2026, vergeben. Die Show wird von Esther Sedlaczek und Florian Silbereisen moderiert und kann ab 20.15 Uhr live in der ARD Mediathek und im Ersten verfolgt werden. In diesem Jahr wird die Goldene Henne in den vier Publikumskategorien "Film & Fernsehen", "Entertainment", "Musik" und "Sport" verliehen. Außerdem gibt es mehrere Ehrenpreise der Jury.Für einen glänzenden Abend sorgen neben den Preisträgerinnen und Preisträgern auch zahlreiche Showacts. Die Fans dürfen sich unter anderem auf eine grandiose Premiere freuen: Pünktlich zum Release ihrer neuen Single wird Superstar Helene Fischer den Song "An meiner Seite" erstmals live vor Publikum und TV-Kameras präsentieren sowie ihren WM-Hit "Heute Nacht" performen. Als internationaler Topact werden außerdem Take That die Goldene-Henne-Bühne rocken und ebenfalls eine Premiere ankündigen: Gemeinsam mit dem zweifachen Goldene-Henne-Gewinner (2022/2025) Michael Patrick Kelly werden sie ihren neuen Song "Feel My Love" singen.Seit mehr als 30 Jahren: MDR steht für die Goldene HenneDie Goldene Henne ist eine Veranstaltung von SuperIllu und MDR in Kooperation mit NDR, BR und rbb. Seit 1995 wird Deutschlands größter Publikumspreis von SuperIllu und MDR in Erinnerung an die große Entertainerin Helga Hahnemann verliehen. Damit ist der MDR seit mehr als drei Jahrzehnten eng mit der Geschichte und Entwicklung der Goldenen Henne verbunden.2025 wurde die Goldene Henne erstmals bundesweit live im Ersten ausgestrahlt. Mit dem Schritt ins Erste setzte der MDR ein starkes Zeichen für große Unterhaltung aus dem Osten - für das gesamte Land. 2026 geht diese Erfolgsgeschichte weiter: Am 4. September wird die Goldene Henne zum 32. Mal verliehen - erneut live im Ersten und in der ARD Mediathek.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6344270