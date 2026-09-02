ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufschläge für das Express-Geschäft, die der Logistikkonzern für die Anfang Oktober anlaufende Hochsaison angekündigt habe, lägen im Rahmen der Vorjahrespreise bis darüber, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Er sieht dies als Hinweis, dass DHL nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung der Nachfrage rechnet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
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