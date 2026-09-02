DAX Prognose für Mittwoch, 02.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.231 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Von hier aus ging es mit Aufnahme des Xetra Handels in Richtung Süden. Die Abwärtsbewegung hatte einen ausgeprägten Charakter. Der DAX setzte zunächst in den Bereich der 25.950 Punkte zurück, konnte sich nachfolgend bis zum Nachmittag wieder etwas erholen. Die Entlastungsbewegung hat den Index wieder zurück über die 26.000 Punkte geführt, dort hat er sich aber nicht etablieren können. Es ging im späten Nachmittagshandel weiter in Richtung Süden. Der Xetra Schluss war im Handel gestern rot. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 25.829 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen: Der DAX notiert im 1-Stunden-Chart unter der SMA20 (25.885 Punkte) und SMA200 sowie im 4-Stunden-Chart unter allen wichtigen Trendlinien (SMA20, SMA50, SMA200 bei 25.908 Punkten). Solange er unter diesen Marken verbleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Der DAX notiert im 1-Stunden-Chart unter der SMA20 (25.885 Punkte) und SMA200 sowie im 4-Stunden-Chart unter allen wichtigen Trendlinien (SMA20, SMA50, SMA200 bei 25.908 Punkten). Solange er unter diesen Marken verbleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Entscheidende Trendmarke bei 25.843 Punkten: Der vorbörsliche Kurs bei 25.843 Punkten dient als heutige Pivot-Zone. Hält die Marke, sind Erholungen Richtung 26.000-26.033 Punkte möglich (45 - Wahrscheinlichkeit). Fällt der Index darunter, drohen Tests der Unterstützungsebenen bei 25.687 und darunter (55 - Wahrscheinlichkeit).

Der vorbörsliche Kurs bei 25.843 Punkten dient als heutige Pivot-Zone. Hält die Marke, sind Erholungen Richtung 26.000-26.033 Punkte möglich (45 - Wahrscheinlichkeit). Fällt der Index darunter, drohen Tests der Unterstützungsebenen bei 25.687 und darunter (55 - Wahrscheinlichkeit). Gedrückte Marktstimmung ("Fear"): Mit einem aktuellen Wert von 44 im CNN Fear - Greed Index spiegelt das globale Anlegersentiment vorsichtige bis ängstliche Marktteilnehmer wider, was zu anhaltender Nervosität und erhöhter Schwankungsintensität führt.

Unsere Tageseinschätzung für den DAX aktuell am Mittwoch, den 02.09.2026: Für eine fundierte DAX Prognose blicken wir zunächst auf den gestrigen Handelsverlauf und analysieren die technischen Indikatoren im Stunden- sowie 4-Stunden-Chart.

Rückblick: Der gestrige Handelsverlauf im DAX

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.231 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Von hier aus ging es mit Aufnahme des Xetra-Handels in Richtung Süden. Die Abwärtsbewegung hatte einen ausgeprägten Charakter.

Der DAX setzte zunächst in den Bereich der 25.950 Punkte zurück und konnte sich nachfolgend bis zum Nachmittag wieder etwas erholen. Die Entlastungsbewegung hat den Index wieder zurück über die 26.000 Punkte geführt, dort hat er sich aber nicht etablieren können. Es ging im späten Nachmittagshandel weiter in Richtung Süden.

Der Xetra-Schluss war im Handel gestern rot. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 25.829 Punkten aus dem Tageshandel. Erst im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen.

Die Gewinner und Verlierer im DAX aktuell

Per Xetra-Schluss notierten gestern (01.09.2026) 10 Aktien im Plus, während 30 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden:

Gewinnerliste: Die Münchener Rück Aktie führte die Liste an (+1,22 - gefolgt von Merck (+0,94 - und der Hannover Rück (+0,81 %).

Die Münchener Rück Aktie führte die Liste an (+1,22 - gefolgt von Merck (+0,94 - und der Hannover Rück (+0,81 %). Verliererliste: Das Ende der Tabelle belegte Rheinmetall mit einem Abschlag von 3,31 - SAP gab um 3,21 - nach und Siemens verbilligte sich um 2,21 %.

Kennzahlen - Performance-Vergleich

Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Eckdaten und Kurssprünge der letzten Handelstage zusammen:

Kennzahl 01.09. erwartet* 01.09. Ist* 31.08. Ist Tageshoch (TH) 26.344 26.242 26.555 Tagestief (TT) 25.922 25.810 26.187 Xetra Schluss - 25.970 26.258 Tagesschluss - 25.829 26.206 Range (Punkte)* - 432 368

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr.

Hinweis zur Methodik: Farben dokumentieren jeweils die Veränderung zum Vortag (rot - niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag; grün - höhere Kurse im Vergleich zum Vortag). Orange kennzeichnet eine Abweichung von - 15 Punkten zur Prognose, Blau eine Abweichung von - 25 Punkten....

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