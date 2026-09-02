Schon die Vorgängermodelle galten als äußerst leistungsfähig und umfassten deshalb besondere Sicherheitsvorkehrungen. Diese wurden in Fable 5.1 jetzt nachgeschärft, um Antworten seltener zu blockieren. Anthropic hat die neuen Modellversionen Fable 5.1 und Mythos 5.1 vorgestellt. Sie zielen darauf ab, die Token-Kosten zu senken und die Einschränkungen durch Fehlalarme zu reduzieren. Laut Unternehmensangaben ist Fable 5.1 leistungsfähiger als die vorherige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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