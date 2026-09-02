Frankfurt (ots) -Aus dem T2 des FOUR Frankfurt wird RIZON. Mit der neuen Marke erhält der 179 Meter hohe Wohnturm im Herzen des Frankfurter Bankenviertels eine eigenständige Identität. Der Name RIZON leitet sich vom Begriff "Horizont" ab und nimmt Bezug auf eines der prägendsten Merkmale des Gebäudes: den weiten Blick über Frankfurt, den Main und den Taunus. Als Mixed-Use-Tower steht RIZON für ein urbanes Wohnkonzept mitten in der Frankfurter Innenstadt."Mit RIZON schaffen wir eine Wohnadresse, die es in dieser Form kein zweites Mal geben wird. Die besondere Höhe, der freie Blick über die Stadt und die zentrale Lage mitten im Bankenviertel machen den Tower besonders. Entscheidend ist für uns aber das Zusammenspiel unterschiedlicher Lebensbereiche direkt im Haus. RIZON steht damit genau für die Idee, die wir mit FOUR verfolgen: Lebensqualität in der Frankfurter Innenstadt zu schaffen und Wohnen, Versorgung, Gesundheit und Freizeit selbstverständlich miteinander zu verbinden", sagt Nikolaus Bieber, Geschäftsführender Gesellschafter von Groß & Partner.Wohnen über der Frankfurter SkylineIm RIZON entstehen insgesamt 359 Wohnungen. Das Wohnungsangebot reicht von kompakten Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu großzügigen Wohnungen mit mehr als 200 Quadratmetern Wohnfläche. Bodentiefe Fenster und nahezu durchgängig windgeschützte Loggien prägen die Wohnungen. In den oberen Etagen unterstreicht eine lichte Raumhöhe von rund drei Metern den großzügigen Charakter.Eine Besonderheit ist die 46. Etage: Sie ist die höchste Wohnetage Deutschlands.Ein Teil der Wohnungen wird über eine Tochtergesellschaft von Groß & Partner vermarktet und in den Verkauf gebracht. Das Angebot richtet sich sowohl an Selbstnutzer als auch an Kapitalanleger, die ihre Wohnungen künftig zur Vermietung anbieten können.Zur Ausstattung gehören unter anderem Smart-Home-Funktionen, hochwertige Materialien sowie ein Sicherheitskonzept mit Zugangskontrolle, Concierge- und Sicherheitsdienst und Videoüberwachung. Stellplätze und E-Stellplätze befinden sich in der Quartiersgarage.Ein vertikales StadtquartierRIZON bündelt den umfangreichsten Nutzungsmix innerhalb des FOUR und vereint wesentliche Angebote des täglichen Lebens direkt im Gebäude. EDEKA sichert die Nahversorgung, PRIME TIME fitness ergänzt das Angebot um einen hochwertigen Fitnessstandort. Mit der BIOGENA PLAZA entsteht ein Angebot rund um Gesundheit, Well-Being und Longevity. Das Radisson Collection Hotel ergänzt den Nutzungsmix um ein Fünf-Sterne-Hotel.In der sechsten Etage befinden sich zudem das Steakhouse "The Sixth" und das Fine-Dining-Restaurant "Chic Maria". Beide Restaurants verfügen über großzügige Außenterrassen, die unmittelbar an den öffentlich zugänglichen Dachgarten angebunden sind. Dieser erstreckt sich vom Podiumsdach des RIZON bis zum Podiumsdach des T3 und schafft eine zusammenhängende begrünte Dachlandschaft.Darüber hinaus profitieren die Bewohner von der Infrastruktur des gesamten FOUR Frankfurt mit weiterer Gastronomie, Einzelhandel, Foodhall sowie öffentlich zugänglichen Aufenthalts- und Erholungsflächen.Mitten in Frankfurt - mit Blick weit darüber hinausRIZON liegt zwischen Roßmarkt und Neuer Mainzer Straße im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels. Goetheplatz, Opernplatz, Goethestraße, Zeil und Mainufer sind fußläufig erreichbar. Über Hauptwache, Willy-Brandt-Platz und Opernplatz besteht eine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.Die ersten Wohnungen sind voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2026 beziehungsweise ersten Quartal 2027 bezugsfertig.Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.rizon-ffm.de/Über FOUR FrankfurtFOUR Frankfurt ist eines der ambitioniertesten Hochhausprojekte Europas. In zentraler Innenstadtlage entsteht auf einem mehrgeschossigen Podium ein Ensemble aus vier Türmen mit rund 219.000 Quadratmetern Geschossfläche; drei der vier Türme wurden bereits erfolgreich an die jeweiligen Eigentümer übergeben.Das von UNStudio entworfene Quartier vereint moderne Büros, rund 600 Wohnungen, Hotels, Gastronomie, Einzelhandel sowie öffentlich zugängliche Freiflächen - darunter ein Dachgarten im sechsten Obergeschoss des RIZON, der sich vom Podiumsdach des RIZON bis zum Podiumsdach des T3 erstreckt. Durch die vielfältigen Nutzungen und das offene, durchlässige Konzept trägt das Quartier maßgeblich zur Urbanität und Aufenthaltsqualität der Frankfurter Innenstadt bei. Bis zu 1.500 Menschen werden hier wohnen, rund 4.500 Arbeitsplätze sind entstanden.Pressekontakt:Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbHAnette von ZitzewitzSiesmayerstraße 21 | 60323 Frankfurt am Main+49 (0)69 - 36 00 95 724 | + 49 (0) 171 2432736anette.vonzitzewitz-extern@gross-partner.deOriginal-Content von: Groß & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162850/6344286