Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 02.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.524 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch bereits am Morgen. Von hier aus setzte der Nasdaq bis zum Nachmittag zurück. Es stellte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels eine Entlastungsbewegung ein, die aber keine Substanz hatte und am späten Abend bereits wieder abverkauft war. Der Index ging über der 29.000 Punkte-Marke aus dem Tageshandel.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 aktuell unter Druck: Der Index notiert heute Morgen bei 29.037 Punkten (-487 Punkte im Vergleich zum Vortagsmorgen) und steht nach dem Bruch wichtiger Durchschnittslinien spürbar unter Abgabedruck.

Der Index notiert heute Morgen bei (-487 Punkte im Vergleich zum Vortagsmorgen) und steht nach dem Bruch wichtiger Durchschnittslinien spürbar unter Abgabedruck. Chartbild trübt sich weiter ein: Sowohl im 1h-Chart (unter SMA20 bei 29.091 Pkt.) als auch im 4h-Chart (unter SMA200 bei 29.128 Pkt.) überwiegen aktuell die bärischen Signale.

Sowohl im 1h-Chart (unter SMA20 bei 29.091 Pkt.) als auch im 4h-Chart (unter SMA200 bei 29.128 Pkt.) überwiegen aktuell die bärischen Signale. Tagesausblick - Wahrscheinlichkeiten: Trotz des Anschlagens überwiegt für das heutige Tagesschluss-Setup leicht das Bull-Szenario mit 55 % (Bear-Szenario: 45 - Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.753 und 29.316 Punkten.

Nasdaq 100 aktuell: Der US-Tech-Index notierte gestern Morgen bei 29.524 Punkten. Das Tageshoch wurde direkt in den frühen Morgenstunden markiert, gefolgt von kontinuierlichem Abgabedruck bis zum Nachmittag. Eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung zum US-Handelsstart blieb ohne Substanz und wurde am Abend rasch wieder abverkauft. Schließlich ging der Index knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 29.000 Punkten aus dem Markt.

Performance-Rückblick: Nasdaq 100 aktuell vs. Prognose

Kennzahl 31.08. (Ist) 01.09. (Erwartet*) 01.09. (Ist*) Abweichung - Status Tageshoch (TH) 29.497 29.576 29.529 Erreicht Tagestief (TT) 29.315 29.113 28.966 Unterschritten Tagesschluss 29.461 - 29.089 Deutlich schwächer Tagesrange 182 Pkt. - 563 Pkt. Hohe Volatilität

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr.

Chartcheck: Nasdaq 100 aktuell im Trendverlauf

1-Stunden-Chart (1h) - Schwächezeichen überwiegen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gestern Morgen stand der Nasdaq 100 aktuell noch über der SMA50 (29.282 Punkte). Im Zuge der Abgaben boten die gängigen Durchschnittslinien jedoch keinen stabilen Halt. Am Abend etablierte sich der Index nachhaltig unter der SMA20 (aktuell bei 29.091 Punkten)....

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