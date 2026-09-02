Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT sendet im anstehenden Super-Wahlmonat September eine neue Live-Talk-Show. Ab dem 3. September 2026 ordnen Anna Schneider und Sebastian Vorbach in "Unter Vier" zweimal wöchentlich mit Gästen die politische Lage ein. Die Sendung wird montags und donnerstags um 16:15 Uhr ausgestrahlt.Das Nachrichten-getriebene Konzept bricht mit der Mechanik klassischer Talk-Formate: Es treten keine Politiker auf. Stattdessen debattieren bei "Unter Vier" die beiden Hosts mit zwei wechselnden Gästen, primär Kolumnisten und externe Politikjournalisten, über die diskursprägenden Themen des Tages. In den ersten Sendungen werden Daniel Friedrich Sturm (Tagesspiegel), Dorothea Schupelius, Claudius Seidl (SZ), Jörg Thadeusz (RBB), Ulf Poschardt zu Gast sein.Helge Fuhst, WELT-Chefredakteur: "Mit 'Unter Vier' rücken wir im Super-Wahlmonat das dringende Bedürfnis der Zuschauer nach journalistischer Einordnung in den Mittelpunkt. Anna Schneider und Sebastian Vorbach bieten mit ihren Gästen jene analytische Reibungsfläche, die es in dieser intensiven politischen Phase braucht."Steckbrief zu "Unter Vier":- Start: 3. September 2026, montags und donnerstags um 16:15 Uhr, 35 Minuten Laufzeit- Hosts: Anna Schneider ist Chefreporterin bei WELT und Autorin des Newsletters "Anna Schneider ist so frei". Sebastian Vorbach ist WELT-Redakteur, TV-Journalist und prägender Kommentator des Formats "Meine Welt, meine Meinung".- Gäste: Zwei Journalisten (WELT-Kolumnisten oder externe Politikjournalisten), die frei von politischen Floskeln diskutieren.- Gesprächsformat: Vier Journalisten diskutieren live über drei bis vier tagesaktuelle Nachrichten und Themen in Gesprächen ohne inszenierte Disput-Konstellationen. Dabei wird in der Sendung zu Beginn eines Themenblocks zunächst die Nachricht neutral vorgetragen und im Anschluss in all seinen Facetten diskutiert.- Zielsetzung: Das Publikum soll durch Einordnung im Meinungsbildungsprozess gestärkt werden. Das Ziel ist die informierte Unterhaltung.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6344294