Brüssel/Bonn (ots) -Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), begrüßt im Interview mit phoenix die am Dienstag verkündeten Schritte der deutschen Politik, aber es sei aus ihrer Sicht das Mindeste. Die Schließung des Russischen Hauses sowie des russischen Konsulats in Bonn sei "das Minimum, was man machen kann, wo man jetzt definitiv weiß, dass Russland hinter der möglichen Attacke in Leipzig steht", so Strack-Zimmermann. Dies seien jedoch kleinere Maßnahmen. Wirklich relevant seien jedoch die "großen Maßnahmen", wie etwa, eingefrorene russische Gelder im Ausland für die Ukraine nutzbar zu machen oder die russische Schattenflotte wirksam zu bekämpfen.Die EU-Politikerin fordert zudem angekündigte Maßnahmen gegen Russland endlich konsequent umzusetzen. Bei phoenix sagte die FDP-Politikerin mit Blick auf die bisherigen Sanktionspakete der EU: "Ich würde sagen, wenn man die Maßnahmen wirklich ergreifen würde, dann wäre es hilfreich." Zwar halte sie die Maßnahmen, die bislang gegen Russland initiiert worden seien, nicht für zu lasch, diese würden ihrer Meinung nach aber "nicht konsequent genug" umgesetzt. Nach wie vor gebe es Unternehmen in Deutschland und Europa, die Waren nach Russland liefern würden, etwa im Bereich der Medizintechnik. Hier sei oft das Argument zu hören, dies betreffe Arbeitsplätze in Europa. Darum brauche es an dieser Stelle "Mut", auch etwaige unbequeme Maßnahmen umzusetzen. "Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Sie müssen Menschen mitnehmen. Die Mehrheit der Menschen in Europa, das versichere ich Ihnen, auch in Deutschland, verstehen das und erwarten auch Haltung", sagte Strack-Zimmermann im phoenix-Interview.Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/hiO (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FhiO&data=05%7C02%7CManuela.Dzionk%40wdr.de%7C62a1c0df3e86402ae84808df08cffcd8%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639239361518919782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1SIF8A8p6gD2S9sXHMRm3vNrSEzya0oRU5Jd8ko5jXU%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6344292