München (ots) -Reif für den Urlaub mit den besten Freunden und bereit für die nächste Eskalationsrunde? Dann nichts wie los und schon einmal den neuen Trailer von DER PERFEKTE URLAUB klicken: Link zum Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=dD3yDiekMR8&feature=youtu.be)Das Star-Ensemble ist zurück! Nach DAS PERFEKTE GEHEIMNIS kommt DER PERFEKTE URLAUB. Aber wer traut nach dem Handy-Spiel eigentlich noch wem? Ein Kurztrip der Clique endet unfreiwillig in einem spanischen Ferienclub. Doch der perfekte Urlaub eskaliert.Nach dem Kinohit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS mit mehr als 5,3 Mio. verkauften Kinotickets versammeln die Filmemacher*innen Bora Dagtekin und Lena Schömann auch in DER PERFEKTE URLAUB einen prominenten Cast vor der Kamera: Erneut zählen Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring sowie Emily Kusche zum bewährten Ensemble, das Unterstützung von Diana Amft als Carlottas (Karoline Herfurth) beste Freundin erhält. In weiteren Rollen sind David Korbmann, Maria Dragus, Daniel Zillmann, Caroline Maria Frier, Inez Bjørg David und Jan van Weyde ab dem 22. Oktober im Verleih der Constantin Film im Kino zu sehen.Zum Inhalt:Mehr als fünf Millionen Deutsche reisen jedes Jahr nach Mallorca. Leo (Elyas M'Barek), Pepe (Florian David Fitz), Rocco (Wotan Wilke Möhring) und Simon (Frederick Lau) nehmen sich ebenfalls eine Auszeit im 17. Bundesland. Erst mal Wunden lecken, sich sammeln, Abstand gewinnen. Seit dem entgleisten Handy-Spiel ist nichts mehr, wie es war. Guter Plan. Blöd nur, dass aus dem entspannten Jungs-Trip nichts wird: Eva (Jessica Schwarz), Carlotta (Karoline Herfurth) und ihre beste Freundin Maus (Diana Amft) haben sich in derselben Villa auf Malle einquartiert. Auf die harte Tour muss die dysfunktionale Clique herausfinden, was von Freundschaft, Vertrauen und Liebe überhaupt noch übrig ist. Und als die Finca in Flammen aufgeht und die Freunde in einem Gute-Laune-Clubhotel stranden, bringen alte Wunden und neue Enthüllungen die Fassaden endgültig zum Bröckeln. Bald steht nicht nur jede einzelne Beziehung, sondern die gesamte Freundschaft auf dem Spiel. Kann Leo nach seiner SMS-Affäre Carlottas Vertrauen zurückgewinnen? Eva hat nicht nur Stress mit ihrer Teenager-Tochter Sophie (Emily Kusche), sondern auch mit ihrem Mann. Beide ahnen, dass sie sich gegenseitig etwas verschweigen, doch mit Roccos Zweithandy hatte Eva nicht gerechnet. Pepe, frisch geoutet, wünscht sich mehr Support von seinen Hetero-Kumpels, während er sich selbst noch nicht ganz gefunden hat. Und Simon ist der Charmeur geblieben, der jede Konsequenz wegwitzelt. Doch als seine Ex-Freundin Bianca (Jella Haase) auftaucht, geht es ans Eingemachte ... VAMOS A LA DRAMA!DER PERFEKTE URLAUB ist eine Constantin Film Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führte. Produzentin ist Lena Schömann, Producerin Nicole Springstubbe. Executive Producer ist Oliver Berben.Kinostart: 22. Oktober 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Diana Amft, Wotan Wilke Möhring, Emily Kusche, David Korbmann, Paul Ahrens, Maria Dragus, Daniel Zillmann, Caroline Maria Frier, Jan van Weyde, Inez Bjørg David u.v.m.Drehbuch & Regie: Bora DagtekinProduzentin: Lena SchömannProducerin: Nicole SpringstubbeExecutive Producer: Oliver BerbenErstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die betreuende Agentur:Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV-, Print-, Hörfunk-PR)Regine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia WachTel. 089 20 20 82 60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Nina Schattkowsky & Mona SeyboldTel. 030 5093134 20info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6344303