Berlin (ots) -- Packard Bell feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem neuen Markenauftritt und dem Leitgedanken "Tech it easy".- Die erste Kollektion reicht vom DotBook Notebook über Audioprodukte und ein 4G-Mobiltelefon bis zu Zubehör für Schreibtisch und Content Creation.- Orange, Violett, Grün und Gelb verbinden die neue visuelle Identität mit den Produkten und ihrem Auftritt im Handel.Ein Notebook fürs Arbeiten und Streamen, ein Plattenspieler fürs Wohnzimmer, bunte Kopfhörer für unterwegs: Packard Bell feiert seinen 100. Geburtstag mit einem neuen Logo, vier kräftigen Farben und Produkten für den Alltag. Der gemeinsame Gedanke heißt "Tech it easy": Technik soll nützlich, einfach und bezahlbar sein. Immer nach dem Motto: Technik für den Alltag.Packard Bell hat auf der IFA 2026 den neuen Markenauftritt und die erste Produktkollektion vorgestellt. Die Marke gehört zur Acer Group und verbindet den Neustart mit einem Blick auf ihre eigene Geschichte: von Radios und Farbfernsehern über Personal Computer bis zu einer neuen Generation von Produkten für Arbeit, Musik, Kommunikation und Content Creation.Von Los Angeles in den TechnikalltagPackard Bell wurde 1926 in Los Angeles gegründet. Zunächst machte das Unternehmen Radios für ein breiteres Publikum zugänglich. Später folgten Farbfernseher und Personal Computer. Über die verschiedenen Produktgenerationen hinweg stand die Marke für Technik, die sich an viele Menschen richtet.Hundert Jahre später greift Packard Bell diese Idee mit "Tech it easy" neu auf. Die Produkte sollen beim Lernen, Arbeiten, Kommunizieren und in der Freizeit unterstützen, ohne Technik komplizierter zu machen als nötig."Unser 100. Geburtstag ist der richtige Moment, um zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Menschen brauchen Technik, die ihnen beim Lernen, Arbeiten und im Kontakt mit anderen hilft, und das zu einem fairen Preis", sagt Valerie Piau, EMEA Vice President bei Acer Europe. "Genau dafür steht 'Tech it easy': unser Anspruch, Technik einfach zu halten."Vier Farben und viele PunkteIm Zentrum der neuen visuellen Identität steht der Punkt. Das neue Logo setzt sich aus mehreren Punkten zusammen, in denen die Buchstaben P und B angelegt sind. Orange, Violett, Grün und Gelb prägen den Markenauftritt und finden sich in Kampagnen und Produkten wieder.Auch die Sprache und Bildwelt werden neu ausgerichtet. Packard Bell setzt auf verständliche Formulierungen und zeigt die Produkte in alltäglichen Nutzungssituationen. Der Markenaufbau beginnt vor allem auf digitalen Kanälen.Technik für Schreibtisch, Wohnzimmer und unterwegsFür Musik zu Hause und unterwegs umfasst die Kollektion mehrere Produkte. Der DotLoop ist ein Kofferplattenspieler für das Wohnzimmer. Der DotTune Lautsprecher bringt Musik in unterschiedliche Räume. Die farblich auf die Kollektion abgestimmten DotBass Kopfhörer begleiten unterwegs.Die DotLook Audiobrille verbindet Musikwiedergabe und Telefonate, ohne dass dafür In-Ear-Kopfhörer oder ein zusätzlicher Bildschirm erforderlich sind. Das DotLine ist ein farbiges 4G-Mobiltelefon für Familien und Menschen, die ihre Bildschirmzeit bewusster gestalten möchten.Das 14,5 Zoll große DotBook ist für alltägliche Arbeit, Browsing und Streaming vorgesehen und knüpft damit an die Rolle an, die frühere Packard-Bell-Computer in vielen Haushalten spielten.Am Schreibtisch ergänzt das DotCombo Set aus Tastatur und Maus das DotBook. Das DotShine Ringlicht richtet sich an Menschen, die Videos, Streams oder andere digitale Inhalte aufnehmen."Tech it easy" erreicht die KücheGemeinsam mit dem Start-up Steasy erweitert Packard Bell die Kollektion um einen vernetzten Mini-Dampfgarer. Das Gerät überträgt die Idee einfach nutzbarer Alltagstechnik auf die Küche.Der Packard Bell Steasy wurde gemeinsam mit der ersten Produktwelle auf der IFA 26 vorgestellt. Weitere Produkte aus der Zusammenarbeit sind bis 2027 geplant.Packard Bell als Teil der Acer GroupPackard Bell verbindet den neuen Markenauftritt mit der technischen und operativen Infrastruktur der Acer Group. Dazu gehören mehrsprachiger Kundenservice in 28 Ländern, Servicestellen in der EMEA-Region sowie bestehende Logistik- und Handelsstrukturen.Preise und VerfügbarkeitDas Packard Bell DotBook ist in der EMEA-Region ab November 2026 zu Preisen ab 499 Euro erhältlich.Der Packard Bell DotLoop ist in der EMEA-Region ab September 2026 zu Preisen ab 149 Euro erhältlich.Der Packard Bell DotTune ist in der EMEA-Region ab September 2026 zu Preisen ab 34,99 Euro erhältlich.Das Packard Bell DotLine ist in der EMEA-Region ab November 2026 zu Preisen ab 69 Euro erhältlich.Die Packard Bell DotLook Audiobrille ist in der EMEA-Region ab September 2026 zu Preisen ab 99 Euro erhältlich.Das Packard Bell DotShine Ringlicht ist in der EMEA-Region ab Oktober 2026 zu Preisen ab 39 Euro erhältlich.Das Packard Bell DotCombo Set aus Tastatur und Maus ist in der EMEA-Region ab September 2026 zu Preisen ab 39 Euro erhältlich.Die Packard Bell DotBass Kopfhörer sind in der EMEA-Region ab September 2026 zu Preisen ab 29 Euro erhältlich.Der Packard Bell Steasy ist in der EMEA-Region ab Oktober 2026 zu Preisen ab 199 Euro erhältlich.Preise und Verfügbarkeit können je nach Region variieren.Über Packard BellPackard Bell wurde 1926 in Los Angeles gegründet und machte sich zunächst mit Radios und Farbfernsehern einen Namen, bevor die Marke später auch Personal Computer einem breiten Publikum zugänglich machte. 2026 startet Packard Bell mit einer neuen Markenidentität, der Philosophie "Tech it easy" und einem neuen Produktportfolio in ein neues Kapitel. Das Angebot umfasst Produkte aus den Bereichen Computing, Audio und Mobile sowie Zubehör für Content Creator. Packard Bell ist Teil der Acer Gruppe.Weitere Informationen unter https://packardbell.com.Pressekontakt:Marc LechtenfeldFaktor 3 AGE-Mail: packardbell@faktor3.deOriginal-Content von: Packard Bell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76779/6344307