Die Aktie von Legence hat seit ihrem Börsendebüt im September 2025 deutlich zugelegt, liegt inzwischen jedoch mehr als 50% unter ihrem Hoch vom Mai 2026. Gleichzeitig haben sich die Gewinnperspektiven des Unternehmens erheblich verbessert, wodurch die aktuelle Bewertung zunehmend interessant erscheint. Legence bündelt spezialisierte Ingenieur-, Mechanik- und technische Dienstleistungen unter einem Dach. Anders als klassische Bauunternehmen konzentriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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