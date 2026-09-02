Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate ist bei Eli Lilly zuletzt wieder etwas Abgabedruck aufgekommen. Vom Hoch bei knapp 1.290 US$ ging es auf aktuell rund 1.160 US$ zurück. Damit nähert sich die Aktie zwei Bereichen, die für einen neuen Einstieg beziehungsweise eine Gegenbewegung interessant werden könnten. Fundamental läuft es weiterhin stark Operativ gibt es bei Eli Lilly weiterhin wenig Grund zur Sorge. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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