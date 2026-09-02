Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen kommt heute wieder Bewegung in die Adidas-Aktie. Der Kurs legt zeitweise rund +2% zu und steigt zurück über 150 €. Rückenwind liefert eine neue Analysteneinschätzung. Barclays sieht den jüngsten Rücksetzer als Kaufchance und traut der Aktie deutlich höhere Kurse zu. Barclays sorgt heute für neuen Rückenwind Dass Adidas heute ausgerechnet in einem schwächeren Gesamtmarkt zulegen kann, kommt nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de