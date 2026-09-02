Die Neubewertung von Assembly Biosciences gewinnt weiter an Dynamik. Nachdem Partner Gilead Sciences mit der Auswahl von GS-1179 für die Phase 2 und der möglichen Ausweitung des Programms auf Präventionsanwendungen die Perspektive der HSV-Franchise deutlich erweitert hat, folgt nun ein bemerkenswerter Schritt auf Analystenseite: Die UBS hat die Coverage von Assembly Biosciences neu aufgenommen und die Aktie mit "Buy" eingestuft. Das Kursziel liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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