OpenAI will mit Astra bald ein neues KI-Modell veröffentlichen, das im Bereich Cybersicherheit besonders leistungsfähig ist. Daher sollen zunächst nur wenige Firmen vollen Zugang bekommen. Frei zugänglich kommt wohl eine abgespeckte Version. Im Juli 2026 hatten Agenten zweier OpenAI-Modelle ihre Sandbox-Umgebung verlassen und hatten versucht, in die Systeme der KI-Plattform Hugging Face einzudringen -Â inklusive gespenstischer Diskussionen untereinander. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n