Berlin (ots) -Neue Workstations, besonders leichte und selbst zu reparierende und aufzurüstende Notebooks sowie neue, flexible Display-Modelle und Gaming-Konzepte zählen zu den wichtigsten Neuheiten des diesjährigen Messeauftritts.Acer zeigt auf der IFA 2026, wie sich Computer und Displays an unterschiedliche Nutzungssituationen anpassen lassen - vom AI-Arbeitsplatz über Familienalltag bis zum Gaming. Zu den Highlights gehören lokale AI-Verarbeitung, ein nur 799 Gramm leichtes und 12,9 Millimeter flaches Notebook sowie neue Displaykonzepte für fokussiertes, mobiles und kreatives Arbeiten.AI-Agenten lokal ausführen und mit der Cloud verbindenMit dem Acer RTX Spark und der Acer Veriton RI110 AI Mini Workstation bringt Acer zwei kompakte Workstations, die agentische AI direkt an den Arbeitsplatz bringen. Der Acer RTX Spark ist für Entwickler und Kreative konzipiert, die persönliche AI-Agenten direkt auf dem Gerät ausführen wollen, und erreicht bis zu 1 Petaflop AI-Rechenleistung. Die Acer Veriton RI110 Mini-Workstation verbindet dagegen lokale Verarbeitung mit Cloud-Ressourcen und unterstützt AI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern.Notebooks für unterwegs und für leichtere Wartung und UpgradesWer viel unterwegs arbeitet, möchte möglichst wenig tragen. Das Acer Swift Blade 14 richtet sich an Nutzer, die ihr Notebook häufig mobil verwenden und dabei auf ein möglichst geringes Gewicht achten. Das 14-Zoll-Notebook wiegt 799 Gramm und ist 12,9 Millimeter schlank. Für das Gehäuse kombiniert Acer eine Magnesium-Aluminium-Legierung mit Carbonfaser. Zur Wahl stehen die Farben Marshmallow Blue und Marshmallow White.Beim Acer Vero 16 steht dagegen die Wartung und spätere Aufrüstung im Mittelpunkt. Eine Verriegelung ermöglicht den werkzeuglosen Zugang zum Inneren, Akku und SSD können Nutzer selbst austauschen. Abnehmbare Abdeckungen der Anschlüsse und ein vom Gehäuse lösbares Scharnier vereinfachen weitere Reparaturen. Zudem ist das Notebook darauf ausgelegt, Prozessor-Upgrades über mindestens zwei Generationen zu unterstützen.Mehr Bildschirmfläche für den Familienalltag, Schreibtisch und unterwegsDer Acer PD163Q P3 erweitert mobile Arbeitsplätze und kombiniert drei faltbare 15,6-Zoll-IPS-Displays mit Full-HD-Auflösung. Gemeinsam mit dem Bildschirm eines Notebooks stehen damit bis zu vier Anzeigeflächen zur Verfügung. Die drei Displays lassen sich unabhängig voneinander nutzen; das obere Panel kann zudem gedreht und im Zeltmodus verwendet werden, um Inhalte in Besprechungen oder Präsentationen mit anderen Personen zu teilen.Die neuen Acer Iconia-Tablet-Modelle lassen sich nicht nur als eigenständige Tablets verwenden, sondern über einen separaten USB-Type-C-Videoeingang oder per Acer Screen Casting auch als Displayerweiterung für ein Notebook oder ein anderes Gerät. Die Acer Iconia X16 und Iconia X14 Tablets besitzen 16 beziehungsweise 14 Zoll große OLED-Displays und eignen sich für Filme, Spiele und andere Inhalte, bei denen Farben und Kontraste eine wichtige Rolle spielen. Acer Iconia A16 und Iconia A14 bieten IPS-Displays und richten sich an Familien, Schüler und Studierende, die ein großes Display für Lernen, Medien und alltägliche Anwendungen suchen.Gaming zwischen 1.000 Hz und innovativem Handheld-KonzeptFür kompetitives Gaming stellt Acer mit dem Predator XB253Q U1 einen 24,5 Zoll großen Monitor vor, der Full HD mit bis zu 1.000 Hz darstellt. Das Modell richtet sich vor allem an E-Sport-Spieler und Nutzer, für die eine besonders schnelle und klare Darstellung von Bewegungen entscheidend ist. Außerdem stellt Acer fünf weitere Monitore mit DFR (Dynamic Frequency and Resolution) vor, die ihre Bildwiederholrate und Auflösung an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen können.Mit Project DualPlay Mini zeigt Acer ein mobiles 8-Zoll Konzeptgerät, das zwischen Gaming-Handheld und Mini-Laptop wechselt. Ein Flip-and-Swivel-Design ermöglicht den Wechsel zwischen beiden Geräteformen; im Laptop-Modus steht eine beleuchtete physische Tastatur zur Verfügung. Project DualPlay Mini ist ausdrücklich ein Konzeptgerät; konkrete Planungen für eine Markteinführung sowie Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit liegen derzeit nicht vor.Besucher finden Acer im CityCube, Halle A, Stand CCBA-A5 (https://www.acer.com/de-de/events/nextatacer). Alle Pressemitteilungen mit den Produktankündigungen zur IFA 2026, den technischen Daten, Preisen und Verfügbarkeiten finden Sie im Acer Newsroom unter https://de-press.acer.com/releases/ifa-2026.Über Acer Inc.Seit 50 Jahren steht Acer für Innovation und den Anspruch, Technologie für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Das 1976 gegründete Unternehmen zählt heute zu den weltweit führenden Technologieunternehmen und ist in mehr als 160 Ländern präsent. Acer entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und verbindet Innovationen rund um Computer und Displays mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder. Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu überwinden und neue Möglichkeiten durch Technologie zu schaffen.Gleichzeitig setzt Acer auf nachhaltiges Wachstum und erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten im Einklang mit seiner ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung. Rund 12.000 Mitarbeitende der Acer Gruppe arbeiten weltweit an Forschung, Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Support von Produkten, Lösungen und Services.Weitere Informationen unter www.acer.com.Pressekontakt:Simone FritzscheSenior PR Manager DACHE-Mail: presse.de@acer.comMarc LechtenfeldFaktor 3 AGE-Mail: acer@faktor3.deOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59180/6344320