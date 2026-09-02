Berlin (ots) -- Bis zu 400 Euro Rabatt auf Pauschalreisen mit easyJet holidays- Spezielle Pauschalreise-Bundles für Kurztrips, warme Reiseziele und Auszeiten rund um die Feiertage- Pauschalreisen sind für Reisen bis zum 26. September 2027 buchbar- Bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte easyJet-FlügeWer für den Rest des Jahres nur noch wenige Urlaubstage einsetzen möchte, kann mit einem verlängerten Wochenende oder einer Reise über die Feiertage trotzdem eine längere Auszeit planen. Beim Big Orange Sale von easyJet holidays sparen Reisende mit dem Code URLAUBSPROMO bis zu 400 Euro auf ihre nächste Pauschalreise. Die Aktion ist vom 1. bis einschließlich 10. September 2026 buchbar.Mit easyJet holidays Pauschalreisen für Herbst und Winter planenDer Big Orange Sale eignet sich für Kurztrips im September und Oktober, eine Auszeit in der Vorweihnachtszeit oder Reisen rund um Weihnachten und Neujahr. Auch Familien können den Aktionszeitraum nutzen, um Reisen für die Herbst- oder Weihnachtsferien zu buchen.Zum Start des Big Orange Sale werden zudem spezielle Pauschalreise-Bundles verfügbar. Die Angebote verbinden Flug und Hotel zu attraktiven Gesamtpreisen und sind auf unterschiedliche Reiseanlässe zugeschnitten. Besonders für warme Reiseziele bieten sich unter anderem Fuerteventura, Funchal, Heraklion, Catania und Gran Canaria an.Bundle-Highlights von easyJet holidays:- easyJet holidays bietet sieben Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel RG Village Kreta (https://www.easyjet.com/de/urlaub/griechenland/kreta/rethymnon/rg-village-crete) auf All-Inclusive-Basis ab 610 Euro pro Person an - inklusive 23 kg Gepäck, Transfers und Flügen ab Berlin am 30. September 2026.- easyJet holidays bietet drei Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel Rome Garden inklusive Frühstück ab 271 Euro pro Person an - inklusive Flügen ab Hamburg am 22. November 2026.- easyJet holidays bietet sieben Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel RIU Palace Tikida Agadir (https://www.easyjet.com/de/urlaub/marokko/agadir/agadir/riu-tikida-beach) auf All-Inclusive-Basis ab 864 Euro pro Person an, inklusive Flügen ab Berlin am 13. Dezember 2026."Gerade im Herbst und Winter lassen sich mit wenigen Urlaubstagen attraktive Auszeiten planen. Mit dem Big Orange Sale möchten wir Reisenden die Möglichkeit geben, ihre nächste Reise flexibel und mit einem Preisvorteil zu buchen - vom verlängerten Wochenende bis zur Reise über die Feiertage", sagt Kevin Keogh, Europa-Direktor bei easyJet holidays.Der Rabatt gilt für neue Buchungen von easyJet holidays mit Abreise zwischen dem 1. September 2026 und dem 26. September 2027. Je nach Gesamtpreis der Reise erhalten Kundinnen und Kunden mit dem Code URLAUBSPROMO folgende Ermäßigung:- 400 Euro Rabatt ab einem Reisewert von 4.000 Euro- 200 Euro Rabatt ab einem Reisewert von 2.000 Euro- 100 Euro Rabatt ab einem Reisewert von 800 Euro- 50 Euro Rabatt ab einem Reisewert von 500 EuroDer Rabattcode muss auf der Seite "Extras" unter easyJet.com/holidays (https://www.easyjet.com/holidays) eingegeben werden. Das Angebot gilt für neue Buchungen bis einschließlich 10. September 2026, 23:59 Uhr Ortszeit, und für Reisen mit Abreise bis zum 26. September 2027. Die Ersparnis gilt pro Buchung. Die vollständigen Angebotsbedingungen sind auf der easyJet-holidays-Website abrufbar.Big Orange Sale mit bis zu 20 Prozent Rabatt auf easyJet-FlügeIm Big Orange Sale bietet easyJet auch bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Flüge. Die Flugangebote sind ebenfalls vom 1. September 2026, 9:00 Uhr Ortszeit, bis zum 10. September 2026, Mitternacht Ortszeit, buchbar und gilt für Reisen vom 14. September 2026 bis zum 18. März 2027.Zu den verfügbaren Destinationen gehören warme Reiseziele wie Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Marsa Alam, Sharm el Sheikh, Agadir und Sphinx/Kairo. Auch beliebte Städte- und Kulturziele sind vertreten, darunter Rom, Nizza, Kopenhagen, Zürich, Mailand, Venedig, Catania, Heraklion, Chania und Olbia. Ob für einen Städtetrip, eine Auszeit in der Wintersonne oder eine Reise rund um die Feiertage - der Sale bietet attraktive Flugangebote zu Zielen im gesamten easyJet-Streckennetz.ENDEAngebotsbedingungen und DetailseasyJet holidays: Der Rabattcode URLAUBSPROMO muss auf der Seite "Extras" von easyJet.com/holidays (https://www.easyjet.com/holidays) eingegeben werden. Er gilt für Neubuchungen bis zum 10. September 2026, 23:59 Uhr Ortszeit, für Reisen mit Abreise vom 1. September 2026 bis einschließlich 26. September 2027. Es gelten die vollständigen Angebotsbedingungen auf der Website.easyJet-Flüge: Der Big Orange Sale ist vom 1. September 2026, 9:00 Uhr Ortszeit, bis zum 10. September 2026, Mitternacht Ortszeit, buchbar. Der Rabatt von bis zu 20 Prozent gilt für ausgewählte Flüge im Reisezeitraum vom 14. September 2026 bis zum 18. März 2027. Die tatsächlichen Preise und verfügbaren Verbindungen können je nach Reisedatum und Verfügbarkeit variieren.+++Über easyJetAls eine der größten Fluggesellschaften Europas bietet easyJet eine einzigartige und erfolgreiche Kombination aus dem besten Streckennetzwerk, das Europas zentrale Flughäfen miteinander verbindet, sowie einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und freundlichem Service.easyJet steuert mehr der beliebtesten europäischen Strecken an als jede andere Fluggesellschaft und beförderte 2025 über 100 Millionen Passagiere. Die Fluggesellschaft verfügt über 350 Flugzeuge auf fast 1.200 Routen zwischen 160 Flughäfen in 35 Ländern. Über 300 Millionen Europäer wohnen weniger als eine Stunde Fahrzeit von einem easyJet-Flughafen entfernt.easyJet versteht sich als verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmen, das seine Mitarbeiter mit lokalen Verträgen in acht Ländern in ganz Europa in voller Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen und unter Anerkennung ihrer Gewerkschaften beschäftigt. Die Fluggesellschaft unterstützt eine Reihe lokaler Wohltätigkeitsorganisationen und unterhält außerdem eine Partnerschaft mit UNICEF, die seit ihrem Beginn im Jahr 2012 über 17 Millionen Pfund für besonders bedürftige Kinder gesammelt hat.Im Jahr 2022 hat easyJet seine "Net Zero"-Roadmap für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 veröffentlicht. Diese sieht eine Kombination aus Flottenerneuerung, betrieblicher Effizienz, Modernisierung des Luftraums, nachhaltigem Flugkraftstoff und Carbon-Capture-Technologien vor. Darüber hinaus setzt die Roadmap ein Zwischenziel zur Verbesserung der CO2-Emissionsintensität um 35 % bis 2035, was von der Science-based Targets Initiative (SBTi) bestätigt wurde. Das endgültige Ziel der Fluggesellschaft bleibt die vollständige Umstellung ihrer Flotte auf eine emissionsfreie Technologie, welche durch eine Reihe strategischer Partnerschaften unter anderem mit Airbus, Rolls-Royce und GKN Aerospace Solutions erreicht werden wird. Seit dem Jahr 2000 hat die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer bereits um ein Drittel gesenkt.Innovation liegt easyJet im Blut - seit dem Start vor fast 30 Jahren, hat easyJet den Flugverkehr revolutioniert, bis zum heutigen Tag, an dem wir führend sind im Bereich der digitalen und operativen Innovationen, um das Reisen für unsere Passagiere noch einfacher und erschwinglicher zu machen.Im Jahr 2023 wurde easyJet von TIME als eines der besten Unternehmen der Welt und von der Financial Times als "Leader in Diversity 2024" ausgezeichnet.Über easyJet holidayseasyJet holidays wurde 2019 gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Pauschalreisen mit Märkten im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, Deutschland und Frankreich.Im Jahr 2025 reisten mehr als 3,1 Millionen Kundinnen und Kunden mit easyJet holidays in den Urlaub. Über die eigene Website können Strand- und Städtereisen zu attraktiven Preisen gebucht werden - mit einer Auswahl von über 6.000 Hotels in mehr als 100 Reisezielen in ganz Europa. Die Pakete umfassen Flug und Hotel und lassen sich bereits mit einer Anzahlung von 75 Euro pro Person sichern. Außerdem sind 23 kg Freigepäck sowie Transfers bei Strandurlauben inklusive.Alle Reisen von easyJet holidays beinhalten Ultimate Flexibility. Dazu zählen eine Rückerstattungsgarantie, flexible Umbuchungsmöglichkeiten sowie eine Bestpreisgarantie.Ein weiterer Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit: Mit der Strategie 'Holiday Better' möchte easyJet holidays nachhaltigeres Reisen stärker im Mainstream verankern, die Auswirkungen des Tourismus reduzieren und Nachhaltigkeit konsequent im eigenen Geschäft verankern. In diesem Zusammenhang arbeitet das Unternehmen mit UN Tourism zusammen, um einen ESG-Rahmen für den Tourismussektor zu entwickeln und Instrumente zu schaffen, mit denen sich die Auswirkungen der Branche auf Menschen, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung messen lassen.Pressekontakt:PIABO CommunicationseasyJet@piabo.netwww.easyJet.comOriginal-Content von: easyJet holidays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183245/6344334