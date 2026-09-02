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WKN: 906849 | ISIN: FR0000133308 | Ticker-Symbol: FTE
Stuttgart
02.09.26 | 12:20
15,370 Euro
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Branche
Telekom
Aktienmarkt
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ORANGE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORANGE SA 5-Tage-Chart
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15,32015,33012:36
15,33015,33512:36
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5-Tage-Chart
EASYJET
EASYJET PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EASYJET PLC7,794-0,03 %
ORANGE SA15,3700,00 %
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