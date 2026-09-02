Hamburg (ots) -· Auszeichnung als eine der besten Krankenkassen bei der Kundenorientierung· Deutsches Finanz-Service Institut bewertet das Angebot an freiwilligen Zusatzleistungen als "exzellent"Die DAK-Gesundheit belegt im Krankenkassenvergleich des Handelsblatts bei der Kundenorientierung den Spitzenplatz. Für ihr Angebot an freiwilligen Zusatzleistungen erhält die DAK-Gesundheit die Bewertung "exzellent". Das ist das Ergebnis einer Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) im Auftrag der Wirtschaftszeitung. Für das Ranking wurden auf einem Onlineportal die meistgesuchten Gesundheitsleistungen ermittelt und mit den Angeboten von 69 allgemein geöffneten gesetzlichen Krankenkassen abgeglichen.Das DFSI hat für das Ranking die Datenbank des Vergleichsportals gesetzlichekrankenkassen.de ausgewertet. Maßgeblich für die Bewertung war die Detailsuche auf dem Onlineportal. Nach Einschätzung des DFSI spiegeln die Suchanfragen die Leistungswünsche der Versicherten wider. Zu den besonders gefragten Zusatzleistungen gehören demnach die professionelle Zahnreinigung, osteopathische Behandlungen, Hautkrebsfrüherkennung für unter 35-Jährige, die Übernahme spezieller zahnärztlicher Behandlungen sowie zusätzliche Schutz- und Reiseschutzimpfungen. Die DAK-Gesundheit bietet ihren Versicherten all diese Leistungen an. Dafür erhielt sie die Bewertung "exzellent" und belegte im Kassenranking des Handelsblatts (Ausgabe vom 20. August 2026) gemeinsam mit der HEK Platz eins.Gesetzliche Krankenkassen bieten grundsätzlich die Leistungen an, die der Gesetzgeber vorgibt. Mit freiwilligen Zusatzleistungen können sie die Gesundheitsversorgung darüber hinaus ergänzen und an die Bedürfnisse ihrer Versicherten anpassen.Die DAK-Gesundheit ist mit 5,4 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands.Infos auch unter www.dak.de/presse und www.x.com/dakgesundheitPressekontakt:Dorothea Wiehedorothea.wiehe@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50313/40000142