Verena Buchmann verstärkt zum 01.09.2026 den Vorstand der myLife Lebensversicherung AG. Die langjährige Finanzexpertin der myKonzept-Gruppe übernimmt die Ressorts Finanzen, Kapitalanlagen und Personal und folgt damit auf Madeleine Bremme. Verena Buchmann wird zum 01.09.2026 neues Mitglied des Vorstands der myLife Lebensversicherung AG. Das hat der Aufsichtsrat der myLife Lebensversicherung AG beschlossen. Sie wird künftig die Ressorts Finanzen, Kapitalanlagen und Personal verantworten. Verena Buchmann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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