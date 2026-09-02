Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 1. September 2026, die Verlängerung der bestehenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Volkswirtschaft (AVW) mit Switzerland Global Enterprise (S-GE) für weitere drei Jahre von 2027 bis 2029 genehmigt. S-GE ist die offizielle Schweizer Organisation für Exportförderung zur Unterstützung von Unternehmen und besonders KMU in ihren Exportaktivitäten. Mit der Erneuerung der Leistungsvereinbarung wird die erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Exportförderung fortgeführt. Ziel ist es, liechtensteinische Unternehmen beim internationalen Wachstum weiterhin zu unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in globalen Märkten zu stärken.In der Zusammenarbeit mit S-GE profitieren liechtensteinische Unternehmen von einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen sowie einem etablierten internationalen Netzwerk. Dies ermöglicht, Marktchancen frühzeitig zu erkennen, neue Absatzmärkte zu erschliessen und bestehende Geschäftsbeziehungen nachhaltig auszubauen. S-GE unterstützt Unternehmen entlang des gesamten Internationalisierungsprozesses, von der ersten Orientierung bis zur konkreten Marktbearbeitung. Das Leistungsangebot umfasst insbesondere:- Fundierte Marktinformationen und Analysen zu Zielländern, Branchen und regulatorischen Rahmenbedingungen- Individuelle Export- und Strategieberatung, abgestimmt auf die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand eines Unternehmens- Zugang zu einem globalen Netzwerk mit Swiss Business Hubs, Experten sowie potenziellen Geschäftspartnern weltweit- Vermittlung von Geschäftskontakten zur gezielten Partnersuche in Zielmärkten- Digitale Tools und Plattformen für Marktanalysen, Ausschreibungen und Exportinformationen- Veranstaltungen, Messen und Unternehmerreisen, die den direkten Austausch und die internationale Vernetzung fördernMit der Verlängerung der Zusammenarbeit bekräftigen die Regierung und das AVW ihr Engagement, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein nachhaltig zu stärken und die Exporttätigkeit der Unternehmen aktiv zu fördern.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941967