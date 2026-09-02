München (ots) -Neue Folgen ab 14. Oktober 2026, immer mittwochs um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekBeste Aussichten für alle "Hubert ohne Staller"-Fans: Ab 14. Oktober wird in Wolfratshausen wieder ermittelt! Und es herrscht nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern Jubel im Revier: 15 Jahre "Hubert ohne Staller" und die 200. Episode der Serie - wenn das kein Grund zum Feiern ist!Hubert und Girwidz bekommen es auch in den neuen Folgen der 13. und 14. Staffel mit skurrilen Mordfällen zu tun, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Ein kurzer Abstecher in Yazids Bäckerei endet für Girwidz in einem fensterlosen Raum - und er ist nicht allein. Ein neunjähriger Junge will einen spektakulären Mord gesehen haben. Girwidz ermittelt verdeckt bei "Frische Felix". Auf einer Faschingsparty wird ein Stadtrat erschossen, ein Umweltaktivist stirbt an einem Foodtruck und ein Mafia-Kronzeuge muss im Revier vor einem Anschlag geschützt werden. Riedl meldet sich "undercover" zu einem Flirt-Seminar an, Hubert schlüpft in die Rolle eines Tresorknackers und muss sogar in einer Clown-Schule ermitteln - obwohl er Clowns alles andere als lustig findet.Die neuen Fälle halten Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) bestens auf Trab. Zuverlässig unterstützt von Martin Riedl (Paul Sedlmeir), Christina Bayer (Mitsou Jung), Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau), Pathologin Dr. Fuchs (Susu Padotzke) und Yazid (Hannes Ringlstetter), dem Mann für alle Fälle. Dabei muss sich das Wolfratshauser Polizeirevier mit aktuellen und kuriosen Themen herumschlagen: Deepfakes, Influencer, Umweltaktivismus, Start-ups, Chat-Spiele und sogar Kryonik. Ein Hedgefonds-Manager will sich für eine bessere Zukunft einfrieren lassen, eine junge Frau stirbt beinahe an einer Chili-Challenge, ein Bankdirektor wird mit gefälschten Videos erpresst und ein geplantes Seenparadies sorgt für alles andere als paradiesische Stimmung.Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich wieder auf die bewährte Mischung aus schrägen Kriminalfällen, bayerischem Lokalkolorit und viel trockenem Humor freuen. Denn bei "Hubert ohne Staller" gilt: Selbst der gemütlichste (Polizei-)Alltag kann ganz plötzlich brandgefährlich werden - und manchmal taucht sogar im Starnberger See ein Krokodil auf.Neue Folgen der 13. Staffel ab Mittwoch, 14. Oktober 2026 um 18:50 im Ersten und in der ARD Mediathek.Jubiläums-Ausstrahlung der 200. Folge "Tote Zeugen singen nicht" am Mittwoch, 25. November 2026 um 18:50 Uhr im Ersten14. Staffel ab Mittwoch, 2. Dezember 2026, immer um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek."Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producerin ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke.Wenn Sie Interesse an Interviews zum Jubiläum und zur Serie mit dem Hauptcast haben oder weitere Informationen benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei der Presseagentur Ulrike Körner PR.Das Pressedossier zu den neuen Folgen der 13. und 14. Staffel sowie zum Jubiläum "15 Jahre und 200 Folgen" finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/hubert-ohne-stallerIm ARD Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum) stehen die Auftaktfolge "Zimmer ohne Aussicht" sowie die 200. Folge "Tote Zeugen singen nicht" für akkreditierte Journalist:innen zur Ansicht bereit.Fotos unter www.ard-foto.deWeitere Informationen zu "Hubert ohne Staller" online unter https://www.ardmediathek.de/br/hubert-ohne-stallerPressekontakt:ARD Programmdirektion, Kommunikation / PRDr. Lars JacobTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@daserste.deUlrike Körner PRUlrike KörnerMobil: 0160/94908586E-Mail: kontakt@ulrikekoerner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6344347