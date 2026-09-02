Köln (ots) -Was kommt nach dem Abitur? Während manche jungen Menschen schon früh wissen, welchen Weg sie einschlagen möchten, stehen andere vor einer schwierigen Entscheidung: Studium, Ausbildung oder doch erst einmal Orientierung? Mit "Close the Gap" bietet die Kölner ecosign - Akademie für nachhaltiges Design ein neues Studienformat, das Orientierung mit einem anerkannten Studienjahr verbindet. Auch Menschen, die sich beruflich oder akademisch neu ausrichten möchten, erhalten damit die Möglichkeit, Interessen auszuprobieren und gleichzeitig wichtige Studienleistungen zu sammeln.Köln, 2. September 2026: Für viele junge Menschen ist der Weg nach der Schule nicht geradlinig. Gleichzeitig entsteht häufig der Druck, möglichst schnell die "richtige" Entscheidung treffen zu müssen.Wenn Orientierung zur nächsten Bildungsentscheidung wirdGenau hier setzt die ecosign - Akademie für Nachhaltiges Design mit ihrem Orientierungsangebot "Close the Gap" an. Das Programm richtet sich an Menschen, die herausfinden möchten, welcher berufliche oder akademische Weg zu ihnen passt - und dabei nicht einfach ein Jahr überbrücken wollen. Anders als ein klassisches Gap Year verbindet "Close the Gap" persönliche Orientierung mit einem strukturierten, hochschulischen Programm.Die Teilnehmenden arbeiten über zwei Semester an eigenen Projekten, lernen unterschiedliche Themenfelder rund um Gestaltung, Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen kennen und werden individuell begleitet. Gleichzeitig erwerben sie 60 ECTS-Punkte - also Studienleistungen, die einem vollständigen Studienjahr entsprechen und bei einem anschließenden Studium angerechnet werden können."Orientierung ist kein Umweg, sondern ein erster Schritt""Viele junge Menschen stehen heute vor der Herausforderung, eine wichtige Entscheidung treffen zu müssen, obwohl sie ihre eigenen Interessen und Stärken noch gar nicht vollständig kennen. Dabei entsteht Klarheit oft erst durchs Ausprobieren", sagt Janine Steeger, Direktorin der ecosign. "Mit 'Close the Gap' schaffen wir einen Raum, in dem Orientierung nicht als Umweg verstanden wird, sondern als wertvoller erster Schritt. Wer sich Zeit nimmt, den eigenen Weg zu finden, trifft langfristig oft bewusstere Entscheidungen."Das Angebot richtet sich dabei nicht ausschließlich an Schulabgänger:innen. Auch Menschen, die ein Studium hinterfragen, sich nach einer beruflichen Phase neu orientieren oder ihre bisherigen Erfahrungen mit einem kreativen und nachhaltigen Themenfeld verbinden möchten, können von dem Programm profitieren.Nachhaltiges Design als Verbindung von Kreativität und VerantwortungDass "Close the Gap" zur ecosign passt, zeigt sich im Profil der Akademie: Seit mehr als 30 Jahren verbindet die Kölner Bildungseinrichtung Design mit Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und praxisnahe Projekte mit realen Fragestellungen prägen dabei das Studienkonzept.Neben "Close the Gap" bietet ecosign staatlich anerkannte Bachelor- und Masterstudiengänge in Nachhaltigem Design sowie Nachhaltigem Design Management an. Die Studiengänge richten sich an Menschen, die Kreativität mit Verantwortung verbinden und mit Gestaltung einen Beitrag zu ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen leisten möchten.Unterschiedliche Perspektiven als Grundlage für kreative LösungenEin zentraler Bestandteil des Lernkonzepts von ecosign ist der bewusste Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und Denkweisen - dazu gehört auch der Blick auf Neurodivergenz."Hochschule sollte kein Ort sein, an dem alle lernen müssen, gleich zu denken. Gerade in Bereichen wie Design, Innovation und Nachhaltigkeit brauchen wir Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen," sagt Sabine Buch, Dozentin an der ecosign. "Wenn wir unterschiedliche Denkweisen bewusst einbeziehen, entstehen neue Ideen und Lösungen. Für mich bedeutet Lehren deshalb nicht nur, Wissen weiterzugeben, sondern Räume zu schaffen, in denen Menschen ihre individuellen Stärken entdecken und weiterentwickeln können."Design für die Herausforderungen der Zukunft"Design bedeutet heute weit mehr als die Entwicklung schöner Produkte oder visueller Konzepte. Es geht darum, komplexe Herausforderungen zu verstehen und neue Perspektiven zu entwickeln", sagt Holger Schmitz, Standortleiter der ecosign. "Genau diese Verbindung aus Kreativität, Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen erleben unsere Studierenden bei der ecosign - und sie ist auch ein zentraler Bestandteil von Close the Gap."Mit dem neuen Format schafft die ecosign eine Alternative zwischen Schulabschluss und langfristiger Studienentscheidung: ein Jahr, um den eigenen Weg bewusster zu wählen.Weitere Informationen zu "Close the Gap", Studienangeboten und Beratungsmöglichkeiten: https://www.ecosign.de/studium/close-the-gap/Über die ecosignDie ecosign - Akademie für nachhaltiges Design liegt im Design-Quartier Ehrenfeld in Köln und wurde 1994 von Prof. Karin-Simone Fuhs gegründet. Seit über 30 Jahren nimmt die ecosign ernst, was für andere nur ein flüchtiger Trend ist: Nachhaltigkeit war von Anfang an der Kern des Lehrkonzeptes. Die ecosign bildet Designer:innen und Manager:innen mit breitem nachhaltigem Fachwissen und großem kreativen Potenzial aus. Persönlichkeiten, die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen können und ihren Auftrag in der zukunftsweisenden Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft sehen. Gestalter:innen und Führungskräfte, die in der Vermittlung zwischen Mensch, Natur und Gesellschaft ihre Möglichkeiten erkennen und dabei hochwertige Lösungen hervorbringen.Die derzeit rund 250 Studierenden der Akademie können ihre Schwerpunkte in den Studienfächern Nachhaltiges Design und Nachhaltiges Design Management im Laufe ihres Studiums immer wieder neu und individuell kombinieren. Kleine Lerngruppen, produktive Feedbacks und konstruktives Miteinander sorgen für die ganz besondere Atmosphäre an der ecosign. Betreut werden sie von inspirierenden, hochqualifizierten Dozent:innen mit viel Erfahrung, Wissen am Puls der Zeit und Motivation, die durch ihre eigene Tätigkeit beispielsweise als selbstständige Designer:innen und Agenturinhaber:innen stets aktuelle Arbeitsanforderungen vermitteln.Pressekontakt:Pressestelle ecosign GmbHc/o Counterpart Group GmbHJudith DerichsKamekestraße 21, 50672 KölnTel. +49 221 951441-74judith.derichs@counterpart.deGeschäftsführerin: Judith DobnerAmtsgericht Köln, HRB 6497Ecosign GmbHHolger Schmitz, StandortleiterIm Mediapark 4e, 60670 KölnTel. +49 221 5461-332holger.schmitz@ecosign.deOriginal-Content von: ecosign - Akademie für nachhaltiges Design, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178411/6344354