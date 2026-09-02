Künstliche Intelligenz verändert den Elektronikmarkt: Verbraucher müssen sich auf steigende Kosten und längere Wartezeiten bei Hightech-Geräten einstellen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen in diesem Jahr mit spürbaren Preissteigerungen und einer geringeren Auswahl bei vielen beliebten Elektronikgeräten rechnen. Ursache dafür ist der weltweite Boom rund um Künstliche Intelligenz, der die Halbleiterindustrie tiefgreifend verändert: Weil Produktionskapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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