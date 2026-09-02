Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat am Mittwoch ihren Leitzins (Official Cash Rate - OCR) um 25 Basispunkte auf 2,75% angehoben, so die Experten von XTB.Die jährliche Verbraucherpreisinflation habe sich im zweiten Quartal auf 4,1% beschleunigt, was weitgehend auf höhere Treibstoffpreise im Zuge des Nahost-Konflikts zurückzuführen sei. Die RBNZ habe jedoch betont, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck weiterhin deutlich schwächer ausfalle. Ohne Treibstoffe sei die Inflation auf 2,9% gesunken. Die Kerninflation, das Lohnwachstum und die Inflationserwartungen würden im Einklang mit dem Ziel bleiben, die Gesamtinflation bis Mitte 2027 wieder in den Zielbereich von 1 bis 3% und später im nächsten Jahr auf 2% zurückzuführen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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