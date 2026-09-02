Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Abverkauf bei langlaufenden Staatsanleihen dürfte noch nicht ausgestanden sein, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg im aktuellen Kapitalmarktausblick. "Die Kombination aus einer robusten US-Konjunktur, hohen Staatsausgaben und einem außergewöhnlich großen Angebot an Unternehmensanleihen erhöht die implizite Risikoprämie von US-Treasuries strukturell", sage er weiter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de